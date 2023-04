Bugatti svela la versione di produzione della Bolide: impressiona come la concept

Poco più di due anni fa Bugatti presentò la Bolide, una vettura destinata al solo uso in pista che di primo acchito si pensava che rimanesse un esemplare unico ed estremo partendo dalla Chiron standard. Nell’estate 2021 invece Bugatti annunciò la produzione di una serie limitata di soli 40 esemplari, e oggi ha svelato la prima Bolide di produzione.

Non possiamo ancora parlare di versione finale perché nelle due immagini rilasciate dalla casa di Molsheim è evidente che l’auto vesta ancora un abito non definitivo, perché alle prese con le severe fasi di test a cui deve essere sottoposta. Nello specifico, Bugatti ha annunciato che l’auto è entrata nell’ultimo stage dello sviluppo, dove verranno effettuate “prove e valutazioni dinamiche faticose e impegnative”.

In ogni caso guardando le prime immagini è evidente che la versione di produzione della Bugatti Bolide ha mantenuto interamente il fascino e l’esagerazione della Concept, sebbene si possano notare alcune differenze. Lo splitter frontale ha una linea più pulita, mentre la fiancata appare più pulita, ad esempio subito dietro alle ruote anteriori, dove sono sparite le “branchie” viste sul prototipo. In ogni caso parliamo di una vettura ferocemente bella anche in questa finitura “total black” in fibra di carbonio.

Quanto alla meccanica, ci troviamo di fronte al non plus ultra offerto dai veicoli di Molsheim, parliamo dunque del “solito” W16 quad-turbo da 8.0 litri di derivazione Chiron, ma che sulla Bolide toccherà i 1.850 CV. E il numero diventa ancor più impressionante se rapportato al peso della vettura di 1.450 kg e i livelli di downforce generati dall’aerodinamica, al momento sconosciuti ma tali da garantire performance fuori dal comune. C'è solo un problema: tutte e 40 le Bugatti Bolide previste sono già sold-out.