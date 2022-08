Bugatti svela l'ultimo indizio della hypercar che presenterà alla Monterey Car Week

Il 19 agosto inizia la Monterey Car Week e in quell’occasione Bugatti ha intenzione di lasciarci a bocca aperta con un veicolo al momento misterioso che risulta anche complesso da ipotizzare. Nel giorno di ferragosto, la casa di Molsheim ha già mostrato un dettaglio del gruppo ottico anteriore del mezzo a cui si aggiunge l’indizio odierno.

L’ultimo tweet di Bugatti mostra infatti un dettaglio del gruppo ottico posteriore che adotterà una forma a Y nella zona più esterna, mentre la parte centrale riporta il nome della casa che diventa parte integrante della firma luminosa. Assieme all’immagine, il tweet dice “The last of its kind”, ovvero “l’ultima del suo tipo”, il che suggerisce una possibile ultima vettura con il W16 di Molsheim, oppure l’ultima versione della stirpe della Chiron.

Ricordiamo infatti che, dopo la fusione tra Bugatti e Rimac firmata lo scorso novembre, i modelli futuri saranno sviluppati congiuntamente tra i due brand, ma il prossimo modello Bugatti dovrebbe essere ibrido o completamente elettrico, perciò è difficile che possa già trattarsi di una Bugatti di nuova generazione. Alla luce di quanto detto, è più facile pensare che in occasione della Monterey Car Week potremmo assistere alla presentazione di un’ultimo modello basato sulla Chiron, forse in edizione limitatissima o, perché no, un esemplare unico.