La Bugatti Sedan che non ha mai visto la luce: 'era troppo brutta'

Esattamente un decennio fa, poco dopo aver presentato la velocissima e seducente Veyron, Bugatti ha pensato seriamente di realizzare una berlina di lusso. Il progetto è proseguito fino ad arrivare ad uno stadio estremamente avanzato. Poi all'ultimo Bugatti ha cancellato tutto: "era davvero troppo brutta".

A rivelare nuovi dettagli su questa affascinante storia è Achim Anscheidt, chief of design di Bugatti. Anscheidt ha spiegato che l'auto stava per entrare ufficialmente in produzione, i bozzetti avevano superato tutte le fasi intermedie, e mancava soltanto un incontro finale perché la berlina ricevesse la luce verde. Ma le cose sono andate diversamente, e la dirigenza ha preferito staccare la spina al progetto.

Fondamentalmente il compito di Anscheidt era quello di prendere la Bugatti Galibier e reimmaginarla come un'auto tutto fare. Un auto da usare tutti i giorni, sì, ma con buone prestazione. Andata per mari e monti. Insomma un veicolo versatile, diverso dalle altre vetture di Bugatti. "Alla fine l'adesione a questi principi ha fatto sì che venisse completamente sacrificata ogni grazia nelle linee del veicolo".

Bugatti ha sacrificato un anno e mezzo del suo tempo nello sviluppo della berlina Bugatti che avrebbe dovuto competere con la Rolls Royce Phantom. Alla fine il risultato del lavoro era inguardabile e sproporzionato e della Bugatti sedan non se ne è mai fatto nulla.

Ma la Bugatti Sedan non è l'unica "auto impossibile" del brand. È in buona compagnia: qua alcuni video di altre Bugatti mai realizzate.



Nelle foto in apertura e in calce la Bugatti Galibier, la concept che avrebbe dovuto fare da punto di riferimento per la berlina. Evidentemente qualcosa è andato storto.