Bugatti saluta il motore W16 con la Mistral, una Roadster da 5 milioni di euro

Che vi piaccia o meno come prospettiva, il futuro dell'automobile è 100% elettrico. Lo sa bene anche un marchio super sportivo come Bugatti, che alla Monterey Car Week 2022 ha presentato quella che sarà la sua ultima auto con motore W16, un'auto da collezione che esisterà solo in 99 esemplari: la Bugatti W16 Mistral.

Lo storico marchio francese abbraccerà ben presto la tecnologia elettrica, spinta non solo dalle nuove regole europee (UE conferma stop a nuovi motori termici) ma anche dalle mire espansionistiche del Gruppo Volkswagen - in prima linea nella transizione elettrica. Lo stesso Gruppo che da quando ha rilevato il marchio lo ha riportato allo splendore grazie all'eccezionale motore endotermico W16, che ha spinto tutti i modelli della casa sinora.

La W16 Mistral sarà l'ultima della specie a montarne uno (Bugatti saluta il suo motore W16) e solo 99 fortunatissimi clienti potranno guidarne una. Per averla bisogna dare fondo al proprio portafogli, visto che sono richiesti 5 milioni di euro per unità. Verrà consegnata ai clienti a partire dal 2024, ma di quali caratteristiche tecniche parliamo?

Il motore W16 quadri-turbo eroga 1.578 CV grazie ai suoi 8.000 cc di cilindrata. I più esperti lo ricorderanno già a bordo della Chiron Super Sport 300+, un propulsore capace di toccare una velocità massima di 490 km/h (guardate una Bugatti a 417 km/h in autostrada). Per eliminare il tetto e renderla una Roadster a tutti gli effetti Bugatti ha dovuto rivedere il telaio monoscocca in fibra di carbonio, questo però ha permesso anche di posizionare due prese d'aria al di sopra dei due occupanti. Nell'era Chiron non c'erano ancora mai state delle Roadster, Bugatti vuole dunque salutare il W16 nel modo più unico e iconico possibile.