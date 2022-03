Bugatti e Rimac aprono un nuovo ufficio a Berlino, e 'svelano' due nuove hypercar

Bugatti e Riman hanno annunciato la costruzione di un nuovo centro ingegneristico e progettistico a Berlino, e in questo contesto hanno mostrato un’immagine con tutti i veicoli dei rispettivi marchi, a cui hanno aggiunto volutamente due vetture coperte sotto ad un velo. Si tratta delle prossime hypercar Rimac e Bugatti, e l’hype sale alle stelle.

Nell’immagine in apertura (la trovate anche qui sotto per vederla in grande) vediamo il direttore del design Achim Anschneidt e il CTO Emilio Scervo, con alle loro spalle tutti i veicoli del marchio, ma sulla sinistra si vedono chiaramente due oggetti non identificati, nascosti rispettivamente da un telo che riporta il marchio Rimac e un telo con marchio Bugatti.

La prima è parcheggiata accanto ad una Nevera, la velocissima hypercar elettrica da 2.000 CV, e questo permette di metterle a confronto con più facilità: la prossima belva Rimac potrebbe essere quindi una Nevera più sportiva e votata alla pista, dato che le linee sembrano quelle, ma si nota uno splitter anteriore più pronunciato e un alettone più generoso al posteriore.

La seconda invece è più difficile da immaginare, perché parte del veicolo è coperta dalla spalla del direttore del design, e il frontale mette in bella mostra l’iconica griglia Bugatti e poco più. Mate Rimac aveva però affermato che l’erede della Chiron sarà ancora a motore termico, a cui si affiancherà un’unita elettrica. Purtroppo non sappiamo nient’altro, ma entro la fine del 2022 Bugatti dovrebbe svelarla in forma ufficiale.