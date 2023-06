Bugatti richiama una Chiron Super Sport: i cerchioni montati sono sbagliati

Purtroppo nessuno è perfetto, e qualche volta può capitare che anche i migliori incappino in qualche errore. Ferrari ha dovuto richiamare più di 20.000 vetture per un problema ai freni l’anno scorso, e oggi anche Bugatti è stata costretta ad intervenire per richiamare un esemplare di Chiron Super Sport che monta dei cerchi sbagliati.

E attenzione, non abbiamo detto difettosi perché in effetti i cerchi in questione non hanno alcun difetto, il problema sta proprio nel fatto che non dovrebbero essere montati sul questa versione del modello, protagonista del richiamo. Il cliente di questa Bugatti Chiron Super Sport è riuscito a montare dei cerchi BBS Leichtbaurad che solitamente sono disponibili soltanto sulla Chiron standard, proprio perché non adatti alle prestazioni più elevate della Chiron Super Sport, e per questo potrebbero diventare pericolosi in una certa occasione, ovvero a velocità prossime e superiori ai 400 km/h.

La Bugatti Chiron Super Sport è una versione più potente e aerodinamicamente efficiente rispetto al modello di base, e grazie ad alcuni accorgimenti offre una minor resistenza all’aria che si tramuta nella capacità di raggiungere velocità ben più elevate della Chiron originale. Adottando questi cerchi l’auto potrebbe diventare instabile alle alte velocità perché cambiano le masse in gioco: Bugatti ha dovuto costruire dei banchi prova dedicati alle prestazioni incredibili dei suoi modelli, e pensate che una sola valvola dei cerchioni arriva a pesare 55 kg quando si trova a 420 km/h, dunque capite bene che le masse totali di un set di cerchioni a quelle velocità hanno un influenza notevole sulla dinamica del veicolo.