Bugatti resiste alle auto elettriche:'La combustione interna ha ancora un futuro'

Nel corso degli ultimi anni sono saltati fuori molti rumors riguardanti Bugatti e le auto elettriche, ma a quanto pare la casa automobilistica francese non ha nessuna intenzione di lanciarne una, nonostante si sia più volte palesata l'ipotesi di un modello da affiancare prima alla Veyron e poi alla Chiron.

Adesso il CEO di Bugatti, Stephan Winkelmann, ha provato a fare un po' di chiarezza parlando dei recenti scambi di opinioni col Gruppo Volkswagen per il possibile sviluppo di una macchina a zero emissioni progettata a Molsheim. Lo parole sono trapelate tramite Autocar, noto portale automobilistico, e dichiarano fermamente la volontà della casa di resistere all'era dell'elettrificazione, almeno fino al 2030:"(quando accadrà), non sarà solo per una spinta da parte del mercato, ma sarà il meglio che c'è sul mercato. Vedo nei motori a combustione interna ancora un considerevole futuro."

Winkelmann ha quindi bloccato sul nascere le voci riguardanti una imminente versione elettrica di una hypercar, ma ha ammesso che per far ciò c'è bisogno del supporto del Gruppo VW:"Spero accadrà, e solo allora ne parleremo. Il Gruppo VW ha molto nel piatto dello sviluppo nell'elettrificazione, e abbiamo dei limiti concernenti il budget."

Nonostante la voglia di restare attaccati alla combustione interna, quelli di Bugatti dovranno comunque fare i conti con le regole sulle emissioni. Con circa 700 unità tra Chiron e Veyron in circolazione in questo momento nel mondo, e con ognuna di esse intenta a percorrere 1.600 km l'anno, è stato calcolato che per bilanciare l'inquinamento derivante bisognerebbe piantare 4.000 alberi all'anno. E lo faranno sul serio: una recente collaborazione con Ferrari, mirata a salvaguardare l'ambiente, avrà inizio nel 2020.

Non aspettatevi però che Bugatti termini la sua sfida ai record più estremi, come quello della velocità massima stradale raggiunto pochi mesi fa con la Chiron Longtail. E neanche che si limiti dal punto di vista del design, come non è assolutamente avvenuto con la Centodieci.