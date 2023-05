Bugatti rende onore ai tre esemplari da record di un collezionista: le ricordate tutte?

Bugatti ha svelato le prime immagini della Bolide di produzione, ma i modelli di Molsheim non hanno bisogno di essere così estremi per impressionare. Negli anni ogni esemplare Bugatti, da quelli “standard” a quelli in edizione limitata, è diventato un oggetto di culto e di lusso, e c’è chi vanta la collezione dei record.

La definiamo "dei record" perché si tratta di un terzetto di modelli che, ogni volta che hanno debuttato sul mercato, hanno alzato l’asticella dell’automotive, siglando nuovi primati da battere, o a cui aspirare. Un collezionista dispone di tutte e tre le vetture in questione, in tinta nera e arancio, e Bugatti ha pensato di rendergli omaggio portandole a Chateau Saint Jean per uno shooting da urlo.

Nello specifico parliamo di una Bugatti Veyron 16.4 Super Sport World Record Edition, di una Veyron 16.4 Grand Sport Vitesse World Record Edition e la più recente Chiron Super Sport 300+. A dare il benvenuto alle tre bellezze c’era il pilota e tester Bugatti Pierre-Henri Raphanel, che siglò il record di velocità di oltre 431 km/h a bordo della Veyron 16.4 Super Sport nel 2010.

“Ogni volta che vengo a Molsheim, non solo mi sento parte della famiglia Bugatti, mi sento parte della storia Bugatti. Con queste auto riunite dove hanno preso vita per la prima volta, ho sentito un legame ancora più forte con l'incredibile eredità del marchio. Le mie auto sono tornate a casa, ma il team mi ha fatto sentire come se fossi tornato a casa anch'io: è una sensazione davvero incomparabile", ha commentato l’eccitato collezionista, il cui nome rimane sconosciuto.

Ricordiamo infine che la versione Grand Sport Vitesse della Veyron siglò il record di velocità per le vetture a cielo aperto con la velocità superiore ai 408 km/h, mentre la più recente Chiron Super Sport 300+ ha registrato una velocità di 482.8 km/h guidata dal pilota e collaudatore Andy Wallace.