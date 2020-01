Bugatti pubblica la prima immagine di una nuova hypercar: di cosa si tratta?

Bugatti ha da tempo preso in considerazione lo sviluppo di un secondo modello di hypercar, da affiancare alla mai abbastanza lodata Chiron. Adesso la compagnia francese pare esser uscita allo scoperto tramite un'immagine postata sui social.

A quanto pare il nuovo prodotto è in arrivo, ma dal materiale a disposizione non siamo purtroppo in grado di carpire molto dal design del bolide. L'anteriore è in parte visibile, ma l'illuminazione e lo spessore della copertura annullano ogni speculazione. Provando a schiarire l'immagine si nota soltanto la sottile e verticale forma del faro frontale, differente dalle forme scelte per la Chiron.

Siamo davanti ad una macchina completamente nuova, od a una riproposizione della Chiron in un modello derivativo? Al momento entrambe le opzioni sono assolutamente plausibili, anche se in passato si è parlato di una eventuale Gran Turismo elettrica, la quale necessiterebbe però del coinvolgimento del Gruppo Volkswagen per la sua realizzazione, a causa delle sfide che l'elettrificazione pone di fronte alle case automobilistiche. Il CEO di Bugatti Stephan Winkelmann aveva già commentato la faccenda, sostenendo che il brand avrebbe resistito il più possibile all'andamento attuale del mercato e sottolineando l'eccezionale livello d'ingegneria raggiunto con i motori tradizionali.

L'immobilismo però non è una caratteristica della casa, vista la recente presentazione delle Chiron Noire Sportive e Chiron Noire Elegance. Infine vi rimandiamo ad una Bugatti Chiron ricreata a dimensioni reali con un milione di mattoncini LEGO: uno spettacolo.