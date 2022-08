Bugatti svelerà l'ultima incarnazione della Chiron: una sorta di Voiture Noire aperta?

Ci siamo, manca poco più di un’ora alla presentazione ufficiale della nuova creatura Bugatti, ma la casa di Molsheim continua a postare indizi della vettura anche negli ultimi minuti che ci separano dal reveal al The Quail, A Motorsports Gathering.

Dopo aver mostrato la firma luminosa dei gruppi ottici anteriori, posteriori, e la linea di cintura della portiera da cui si intravedeva la mancanza del tetto, Bugatti ha aperto la giornata con un’anticipazione del lato B della vettura, che si intravede sotto al velo nero che la copre, mentre una story postata sulla pagina Instagram della casa mostra l’intera vettura sotto al velo, che nonostante sia coperta, dice tantissimo.

Dalla prima immagine postata in mattinata si notava una certa somiglianza con la Bugatti Voiture Noire non solo nelle forme del retrotreno ma anche nel design dei cerchioni, differente ma chiaramente ispirato all’esclusiva one-off nera. L’auto sotto al velo invece spazza via ogni dubbio: la misteriosa Bugatti, nonché ultima della sua stirpe - probabilmente basata ancora una volta sulla Chiron - sarà una roadster a cielo aperto, forse un esemplare unico da affiancare proprio alla Voiture Noire.

L’attesa è quasi finita e presto scopriremo cosa si nasconde sotto al velo, e a tal proposito vi ricordiamo che il reveal ufficiale si terrà oggi 19 agosto alle 19:20 ora italiana.