Bugatti è in procinto di presentare una hypercar elettrica? Ecco la data

Il prossimo 28 ottobre Bugatti andrà a presentare una nuova hypercar. L'attesa degli appassionati per l'evento potrebbe tagliarsi con un coltello, ma i dettagli in merito a pochi giorni dal reveal scarseggiano ancora.

Il produttore francese ha fatto l'annuncio della nuova presentazione all'inizio di questa settimana, ma l'alone di mistero intorno alla bolide resta fitto. Fino ad ora avevamo esclusivamente un'immagine sulla quale basarci, che mostrava il posteriore di una macchina coi fari a LED a forma di X. Sono piuttosto differenti rispetto a quelli della Chiron o della Divo.

Adesso però il brand stuzzica ancora i fan con una seconda immagine diffusa attraverso i canali social proprietari, e probabilmente quest'ultima dice ancora meno della prima. Possiamo leggere un "What if...?" e tre cifre:"0,67". Il tutto sembra esser stato scritto con un pezzo di gesso su una lavagna, dal nostro canto non crediamo che il numero si riferisca al tempo per lo scatto da 0 a 100 km/h, perché è tecnicamente impossibile.

Forse è più plausibile una citazione del rapporto potenza/peso espresso in kW/kg. Un bolide da 2.000 chilogrammi avrebbe bisogno di un output di 1.340 kilowatt per eguagliare il rapporto in modo preciso e, se così fosse, tra pochi giorni potremo trovarci di fronte ad una hypercar elettrica, in quanto i kilowatt vengono usati molto meno per le auto con motore a combustione interna.

Nel mentre ci avviamo a chiudere non possiamo far altro che citare le eventuali concorrenti del mostro di Molsheim. La prima è senz'altro l'imminente Rimac C_Two, che metterà sull'asfalto 1.914 cavalli di potenza e 2.300 Nm di coppia istantanea, per uno passaggio da 0 a 100 km/h in circa 2 secondi e una velocità massima di 415 km/h.



Per par condicio vogliamo menzionare anche la Lotus Evija (giocateci nel configuratore): la hypercar elettrica inglese tocca i 2.000 cavalli di potenza e promette prestazioni in pista da mal di testa.