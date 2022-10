Bugatti presenta la Chiron numero 400: ne restano solo 100 da costruire

Dopo il debutto della Mistral alla Monterey Car Week 2022, Bugatti si è rimessa al lavoro sulla produzione delle ultime Chiron da consegnare ai legittimi proprietari, e quella che vedete nelle immagini è la Chiron numero 400, una Chiron Super Sport in tinta verde scuro a contrasto con i leggerissimi cerchi in magnesio neri.

Ogni modello della Chiron viene assemblato da un team di 20 tecnici che in circa due mesi assembla oltre 1800 componenti per dare vita alle bellissime creature di Molsheim, caratterizzate da un’attenzione al dettaglio fuori dal comune: pensate che le fibre del carbonio vengono disposte tutte allo stesso modo lungo tutta la vettura, e questo richiede un lavoro certosino sugli assemblaggi dei vari componenti, e una costruzione specifica per ognuno di essi.

La Chiron Super Sport numero 400 adotta dunque una tinta verde con la fibra di carbonio a vista e cerchi neri, un accostamento che viene ripreso all’interno dell’abitacolo, con rivestimenti in Beluga Black che si alternano ad elementi in tinta verde, e non mancano anche in questo caso diversi elementi nella pregiata fibra nera lasciata in bella vista, come sul volante.

Sotto al cofano c’è il solito W16 da 8.0 litri quad-turbo che sulla versione Super Sport esprime 100 CV in più rispetto alla Chiron standard, toccando quota 1.600 CV, per scattare da 0 a 100 km/h in 2,4 secondi fino a raggiungere la velocità massima di 440 km/h, limitata elettronicamente (la Bugatti Super Sport 300+ ha raggiunto sfondato la barriera dei 490 km/h). Dunque, sono rimaste soltanto 100 Bugatti Chiron da assemblare, per arrivare ai 500 esemplari previsti.