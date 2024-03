Bugatti pensa ad un super SUV per sfidare la Purosangue? Ecco come potrebbe essere

In un mondo dove il segmento dei suv ha preso il sopravvento anche nei marchi di lusso e iper sportivi, come dovremmo immaginarci un possibile suv di Bugatti? Sicuramente sarebbe una cosa inimmaginabile, come solo Bugatti sa essere in grado di concepire.

Un SUV Bugatti potrebbe anzitutto integrare senza problemi l'ormai noto motore ibrido W16, che renderebbe questo veicolo un autentico gioiello. Sebbene nessuno possa essere certo del futuro di Bugatti, data la sua attuale gestione da parte di Mate Rimac, è logico immaginare un potenziale SUV Bugatti supererebbe sicuramente i canoni dei "tradizionali" super-SUV di lusso, inaugurando una nuova categoria di iper-SUV. Tuttavia, va sottolineato che questo è solo un rendering e che la possibilità che Bugatti introduca un suv non è ancora in discussione.

Tuttavia, viviamo in un'epoca in cui la presenza dei marchi di lusso nel segmento dei SUV fuoristrada è oramai più che consolidata. Una cosa del genere sarebbe stata impensabile anche solo qualche decennio fa. Tra i nomi più noti figurano Rolls-Royce Cullinan, Aston Martin DBX, Bentley Bentayga e Lamborghini Urus, quest'ultima pronta ad uscire in versione ibrida Plug-In.

L'offerta si arricchisce ulteriormente se pensiamo alle nuove proposte di BMW, con la sua XM Label Red o la Ferrari Purosangue. Allo stesso tempo, non possiamo trascurare alcuni modelli meno noti al grandissimo pubblico mondiale, come la Maserati Levante o il nuovo SUV Toyota Crown.

Con il confronto tra la Cullinan e la Purosangue, entrambe equipaggiate con motori V12, è evidente che chiunque desideri distinguersi deve essere ben consapevole delle proprie opzioni. Alcune di queste case automobilistiche, anche se producono solo poche migliaia di veicoli all'anno, non vengono ancora percepite come produttori di auto esotiche. Ma le cose potrebbero cambiare rapidamente: la McLaren potrebbe entrare nel mercato degli SUV, mentre la Bugatti potrebbe sorprenderci reinventando le aspettative con il suo prossimo modello.

Considerando che quest'anno segna il centenario della leggendaria Bugatti Type 35, conosciuta per il suo impareggiabile successo nelle competizioni automobilistiche, non sorprende che ci sia un interesse crescente per ciò che Bugatti riserverà per il futuro (Amalgam ha sviluppato una riproduzione in scala della Type-59, anch'essa famosa per i suoi trionfi, e che costa quanto un'utilitaria)