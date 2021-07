Bugatti alla grande in Nord America: vendite alle stelle

Nell'ultimo periodo Bugatti ha approntato una serie di versioni pesantemente modificate dell'intramontabile Chiron. Da alcuni giorni la Chiron Pur Sport ha in effetti debuttato negli Stati Uniti, e a quanto pare il produttore francese è estremamente soddisfatto della richiesta proveniente dall'altra parte dell'Atlantico.

In base agli ultimi dati, il mercato nordamericano è diventato quello più importante per la casa di Molsheim, poiché le vendite locali sono aumentate di sette volte se si paragona il primo semestre del 2021 con lo stesso periodo del 2020. E' chiaro che la pandemia di coronavirus esplosa nel marzo del 2020 abbia fatto la sua parte, ma nel complesso parliamo comunque di cifre fuori di testa.

Gli esemplari di Chiron Pur Sport, di Chiron Super Sport e di Divo ad essere state importate negli USA hanno sorpreso la compagnia e hanno permesso un sorpasso storico ai danni dell'Europa. "Questi eccellenti risultati sono dovuti, in larga parte, alla rete di concessionarie costituita in Nord America. In seguito al debutto virtuale della Chiron Pur Sport abbiamo portato la macchina alle concessionarie della regione, dove abbiamo potuto dimostrare le qualità di un'offerta Bugatti del tutto rinnovata: è un veicolo che si concentra sull'agilità e sull'accelerazione più che sulla velocità di punta. In effetti, il 70 percento degli ordini per la Pur Sport provengono da clienti completamente nuovi per il brand."

Al momento non sappiamo come andrà il resto dell'anno per Bugatti, ma siamo sicuri che il team francese abbia ancora qualche freccia al suo arco. In meno di un anno il marchio è riuscito a commercializzare la Chiron Pur Sport, la Chiron Super Sport, la Divo, La Voiture Noire one-off e pure la Centodieci (eccola in azione al Nürburgring).

Adesso però le fucine creative del team sono concentrate sullo sviluppo di una macchina assolutamente fuori di testa: ecco il sound della stratosferica Bugatti Bolide mentre spaventa il pubblico milanese in occasione del MIMO 2021.