Bugatti, non solo hypercar: ecco a voi lo Champagne Carbon EB.03 Edition

Lo scorso gennaio abbiamo assistito al lancio del monopattino elettrico Bugatti, una sorpresa interessante oltre alle hypercar. In queste ore, invece, Bugatti ha rivelato la bottiglia di champagne EB.03 Edition realizzata con l’enologo francese Champagne Carbon per commemorare diverse pietre miliari del produttore.

Come ripreso da CarScoops, Bugatti non è estranea a questi prodotti “bonus”: l’edizione EB.01 ha commemorato il 110° anniversario di Bugatti, mentre la EB.02 02 è stata ispirata dalla Chiron Super Sport 300+ con la sua bottiglia nera e arancione. L’ultima creazione è la edizione EB.03, presentata con trama di carbonio blu brillante ispirata alla Bolide; ad accompagnare tale dettaglio sono le “X” caratteristiche dell’auto, la scritta “Bolide”, una base in fibra di carbonio nera ornata da finiture argentate e, infine, una placca Champagne Carbon nera con il logo Bugatti.

Ciò che si trova all’interno della bottiglia è un Blanc de Blancs d'annata 2013, ritenuto da Bugatti “l’abbinamento perfetto per Bolide: bello, raro e tagliente”. Per gli amanti dello champagne, eccovi la descrizione fornita da Alexandre Mea, CEO di Champagne Carbon: “Questa annata 2013 porta con sé sentori iniziali di agrumi, seguiti da aromi di fiori primaverili. Poi un'intensità crescente verso agrumi gialli, note tostate ed erbe aromatiche. Al palato fornisce un'intensità iniziale, seguita da una consistenza più cremosa e vellutata. Il finale rivela sentori di acidità”.

Non ci sono dettagli riguardanti prezzi o disponibilità dello Champagne Carbon EB.03 Edition, ma siamo certi si tratti di una edizione disponibile in poche unità e a prezzi piuttosto elevati.