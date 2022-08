La Bugatti Mistral ha un 'Elefante Danzante' in abitacolo: lo avete visto?

Per un appassionato di motori, ogni novità in fatto di modelli è ben accetta, ma ovviamente le supercar hanno un’aura molto speciale attorno a loro che le rende ancor più interessanti e spesso nascondono degli easter-egg che rendono il tutto ancor più piacevole, come la Bugatti Mistral che all’interno dell’abitacolo nasconde una sorpresa.

L’ultima edizione speciale in tiratura limitata su base Chiron ha tolto il fiato durante la Monterey Car Week, non solo per il suo straordinario prezzo di 5 milioni di euro, ma anche per il suo look capace di lasciare senza parole, esattamente come è successo precedentemente con le altre edizioni limitate venute prima di lei, ossia Divo e Bolide.

A differenza di queste due, la Mistral è per certi versi ancor più speciale perché si tratta della prima Chiron a cielo aperto, una feature chiesta a gran voce dai clienti della casa di Molsheim, che dopo la Veyron Roadster aspettavano con ansia un modello aperto della sua erede. Ebbene, Bugatti li ha ascoltati ed accontentati, ma nella liste delle cose da aggiungere c’era la voglia di riportare in auge un simbolo del marchio, ovvero l’Elefante Danzante.

Se siete tra coloro che non ne hanno mai sentito parlare, questa è la sua storia: Ettore Bugatti aveva un fratello, Rembrandt Bugatti, che era scultore e artista, con una speciale predilezione per gli animali. Passava molto tempo negli zoo ad osservare le varie specie per poi riprodurle nelle sue sculture, e tra le tante diede vita a quella che rappresentava un elefante che danzava sul mondo, una scultura che poi apparve sulla Bugatti Royale del 1929.

La casa di Molsheim ha dunque deciso di riportare in auge quel simbolo, e ha così incastonato la piccola scultura all’interno del pomello del cambio, avvolto nell’ambra gialla. Un dettaglio in bella vista ma ben celato, che solo gli occhi più attenti sapranno apprezzare: prima però, bisogna avere la fortuna di trovarsi al cospetto di uno dei 99 esemplari della Mistral, già tutti venduti.

