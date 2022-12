Bugatti mette all'asta un modello unico mai prodotto: si chiama Chiron Profilée

Bugatti sta ultimando le consegne delle ultime Chiron, ma a quanto pare il modello di Molsheim non smette ancora di stupire e oggi veniamo a conoscenza di un’ennesima versione speciale derivata dalla Chiron, un esemplare unico che non ha mai visto la luce, ma che la casa ha continuato a sviluppare, creando così una supercar da collezione.

Si chiama Bugatti Chiron Profilée, ed era nata per introdursi tra Chiron “base” e Pur Sport, nel frattempo però le 500 unità del modello erano state tutte vendute e quindi il progetto si è fermato. I tecnici di Molsheim però non l’hanno abbandonata e hanno portato avanti lo sviluppo, dando vita ad un esemplare unico che verrà venduto all’asta presso RM Sotherby’s a febbraio 2023, diventando di fatto una rarità al pari della Bugatti La Voiture Noire.

La Profilée era nata per assecondare la richiesta di alcuni clienti che chiedevano una Pur Sport meno “esagerata” nell’estetica, per questo motivo all’anteriore ci sono ancora le prese d’aria più larghe con la griglia a ferro di cavallo più ampia, ma al posteriore al posto dell’imponente ala adesso c’è un piccolo spoiler amalgamato nelle forme sinuose della carrozzeria. I cerchioni invece sfoggiano un design inedito e mai visto su altre versioni del modello, e adottano la tinta Le Patron per adattarsi alla vernice della carrozzeria.

La Chiron Profilée infatti è vestita di una particolare tinta celeste-argento denominata Argent Atlantique, che fa contrasto con alcuni elementi in fibra di carbonio a vista, verniciata in tinta Bleu Royal Carbon. Meccanicamente invece cambiano le sospensioni, che sono il 10% più rigide rispetto a quelle presenti sulla Pur Sport, mentre l’angolo della campanatura posteriore è più negativo del 50% per incrementare il grip in percorrenza di curva.

Sotto al cofano invece c’è il W16 quad-turbo da 8.0 litri che conosciamo, che in questa configurazione eroga 1500 CV, scaricati sulle quattro ruote tramite una trasmissione che però adotta rapporti del cambio accorciati del 15% rispetto alla Chiron Sport: lo scatto da 0 a 100 km/h avviene in 2,3 secondi, i 200 km/h si raggiungono in 5,5 secondi, e poi la corsa continua fino a toccare i 380 km/h.