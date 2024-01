Bugatti, a metà del 2024 il lancio dell'erede della Chiron: cosa sappiamo

Dopo avervi parlato della bellissima Bugatti W17 mistral, che altro non è che la versione roadster della Chiron, anche se con ingenti cambiamenti, vi parliamo dell'erede della Chiron. A quanto pare arriverà quest'anno, ma di cosa stiamo parlando esattamente?

Parliamo dell'ennesima rara nuova creazione del marchio francese che traccerà la nuova linea "ipercar per eccellenza". Dopo la Veyron nel 2005 e la Chiron nel 2016, il nuovo modello sarà il prossimo capitolo nella storia di Bugatti. Tuttavia, l'azienda ha mantenuto un velo di segretezza assoluta sulla sua natura esatta e ha respinto le speculazioni riguardo al motore, confermando solo che non sarà il W16 utilizzato nelle precedenti creazioni (ecco l'ultima Bugatti Chiron venduta, è andata in Canada).

Ci sono voci contrastanti sulla natura di questo motore però: alcune fonti suggeriscono un V16 aspirato da 8,3 litri sviluppato da Cosworth, mentre altri ipotizzano un'unità più piccola come il V12 della Lamborghini Revuelto o il V8 del gruppo Volkswagen. Bugatti ha fino ad ora confermato solo che il nuovo modello sarà ibrido, e che quindi strizzerà anch'esso l'occhia all'elettrificazione.

Mate Rimac, CEO di Bugatti-Rimac, ha promesso sorprese e caratteristiche mai viste prima, con un propulsore ausiliario (per dire ibrido) "fortemente elettrificato". L'ex direttore del design Bugatti, Achim Anscheidt, ha anticipato che l'auto sarà "ancora più sorprendente" della Mistral di cui vi abbiamo parlato in apertura.

Sappiamo inoltre che design dell'auto è in fase di sviluppo dal 2021, e si prevede che l'auto avrà un telaio completamente nuovo rispetto ai suoi predecessori. L'anteprima del nuovo modello è stata presentata in un incontro con i partner aziendali a Berlino nel novembre 2023, e sebbene la sua presentazione ufficiale sia prevista per quest'anno, le consegne ai clienti non inizieranno prima del 2026.