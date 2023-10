Bugatti 'La Voiture Noire', il mistero dell'acquirente: è Cristiano Ronaldo?

La Bugatti La Voiture Noire è una delle auto più esclusive al mondo. Si tratta di un gioiello da ben 20 milioni di euro, un modello che è stato prodotto nel 2019 per celebrare i 110 anni della gloriosa azienda francese, presentato lo stesso anno presso il Salone di Ginevra.

E' stata fino a poche settimane fa l'auto più cara esistente al mondo, poi soppiantata dalla Rolls Royce Boat Tail dal costo superiore ai 20 milioni di euro, ma nessuno sa dire chi abbia acquistato la mitica Bugatti totalmente di colore nero.

Si sa che era stata consegnata al suo facoltoso proprietario nel 2021, ma da allora l'hypercar francese non è mai stata avvistata, ne ad una fiera, ne ad un evento, ne ovviamente circolante in qualche città del mondo.

Chi l'avrà mai acquistata? Secondo le indiscrezioni non è da escludere che ad entrare in suo possesso sia stato Cristiano Ronaldo, avvistato con una Bugatti da 10 milioni di euro a Madrid.

L'asso ex Juventus è un grandissimo appassionato di auto e vanta una collezione da far invidia a chiunque, e quando la La Voiture Noire venne presentata, subito fu fatto il nome di CR7 fra i possibili proprietari. Un altro candidato è il pugile Floyd Mayweather, famoso per avere una collezione di auto total black. Infine si è fatto spesso il nome del principe saudita Bader Bin Farhan Alsaud, altro noto collezionista di auto.

Purtroppo nessuno dei tre ha mai confermato di essere in possesso dell'hypercar da 20 milioni di euro, di conseguenza il mistero resta: che fine ha fatto questa splendida vettura? E' strano che non sia neanche mai apparsa sui social, magari uno scatto rubato o un video registrato ad insaputa del proprietario. Evidentemente chi l'ha acquistata la sta custodendo gelosamente in garage, lasciandola di fatto immacolata. Chissà che prima o poi non emerga qualche notizia concreta.