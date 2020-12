La Bugatti La Voiture Noire è la decorazione natalizia definitiva

Il Natale si è fermato in quasi tutto il mondo. I mercatini che affollavano le strade sono svaniti, timidamente resistono luminarie e altre decorazioni natalizie, cercando di infondere un po' di serenità in un periodo difficile per tutti. Gli abitanti di Molsheim godono inoltre della decorazione più spettacolare mai pensata.

La piccola cittadina francese situata nel Basso Reno è nota principalmente per essere la sede della Bugatti. Nelle strade di Molsheim da qualche giorno c'è, dentro una teca, l'auto più costosa del mondo, La Bugatti Voiture Noire. L'esemplare esposto è lo stesso visto al Salone di Ginevra del 2019, quindi una sorta di studio stilistico marciante grazie ad un motore elettrico. La one-off definitiva monterà il gigantesco W16 quadri-turbo da 8,0 litri, capace di erogare 1.500 CV.

Un altro indizio sullo status dell'esemplare sono le vetrature completamente oscurate, una scelta che avviene quando non si vogliono mostrare gli interni incompleti. Sarà interessantissimo capire il lusso che esprimeranno gli interni definitivi, considerando che la Voiture Noire costa cinque volte una Chiron.

Alla presentazione nel marzo 2019 Bugatti dichiarò che l'auto sarebbe stata ultimata entro due anni e mezzo: probabilmente conviveremo con la nostra curiosità per ancora un altro anno. I cittadini di Molsheim potranno ammirare l'hypercar ispirata alla Type 57 SC Atlantic fino a marzo, una tempistica generosa per un dono natalizio.

Non è la prima volta che Bugatti espone una delle sue vetture durante le festività natalizie, nel 2018 aveva portato una Chiron bianca al mercatino di natale di Strasburgo mentre nel 2019 una Centodieci aveva fatto capolino all'Aeroporto di Strasburgo-Entzheim. Chissà che il prossimo anno non sia la volta della Bugatti Bolide da 1.850 CV.