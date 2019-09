La Bugatti La Voiture Noire è l'auto più costosa sul mercato, ma come mai?

L'ultima nata di casa Bugatti è la nuovissima Centodieci, un bolide da 1600 cavalli erede della straordinaria EB110. Ma non è lei l'auto più costosa sul mercato, questo titolo spetta alla Bugatti La Voiture Noire, il cui prezzo sfiora i 19 milioni di dollari, ma perché si è arrivati a chiedere così tanto?

La prima ragione è da ricercare nella quantità di dettagli. L'ispirazione alla Type 57 SC Atlantic è evidente, e il fatto che ne ricalchi le particolarissime forme al giorno d'oggi è una scelta non poco esosa in termini di costi di sviluppo e produzione. La seconda riguarda l'unicità, raggiunta dalla modifica sostanziale dell'estetica utilizzata generalmente da Bugatti, nonostante in parte ricalchi qualche scherma visivo della precedente Divo (testata nel deserto pochi mesi fa).

Il terzo motivo? Ovviamente la meccanica. Sotto al suo cofano batte un cuore metallico da 1.500 cavalli, generati da un W16 bi-turbo gigantesco. Voi direste che è lo stesso della Chiron e sarebbe vero, ma si tratta comunque di uno dei motori più costosi al mondo.

Il penultimo concerne invece il sistema di scarichi. Il totale dei metri di tubi presenti potrebbe essere inserito nel guinness dei primati, e l'ingegnerizzazione di tale schema ha richiesto un lavoro notevole, che si è tramutato in un numero di uscite di ben 6 bocche separate.

L'ultima spinta a portare ulteriormente il alto il prezzo finale è costituita dalla carrozzeria. Costruita grazie ad un capolavoro sopraffino di tecnica e dedizione, sembra quasi esser stata ricavata da un singolo pezzo di materiale. Chiaramente le cose si sono complicate quando si è dovuto interagire con la necessità di andare a ricreare delle forme così ricercate.

Ecco così spiegato il prezzo astronomico della Bugatti La Voiture Noire, automobile la quale ad oggi risulta di gran lunga la più costosa presente sul mercato.