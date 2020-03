Bugatti Hyper Truck Concept, il rimorchio che sfida il Tesla Semi

Bugatti è certamente sinonimo di hypercar da svariati milioni di dollari e velocità da record, e se invece applicassimo la tecnologia del marchio francese per creare il rimorchio più prestante del mercato?

L'idea è arrivata a Prathyush Devadas della compagnia cinese Dongfeng, che ha disegnato il Bugatti Hyper Truck Concept, un "semi truck" che in qualche modo lancia un fantasioso guanto di sfida al Tesla Semi, rimorchio 100% elettrico già predisposto per la guida autonoma. Ancor prima di arrivare alle prestazioni, a colpire del progetto è certamente il suo design fuori dagli schemi, che guarda al futuro e alla fantascienza. A differenza dei rimorchi odierni, avremmo una cabina di pilotaggio stretta e caratterizzata da una forma a "C", mentre le ruote e le linee affusolate operano al servizio di un'aerodinamicità estrema.

Un design che potrebbe spingere il truck, anche grazie ai potenti motori W16 di Bugatti, verso i 480 km/h. A oggi non ci sarebbero neppure autostrade adatte a supportare una tale velocità, ci vorrebbe una corsia apposita senza altro traffico (non a caso i record di velocità delle hypercar Bugatti vengono spesso registrati sul deserto, o comunque in aree vuote e prive di ostacoli). Chiaramente attorno al progetto non c'è nulla di ufficiale, chissà che un giorno Bugatti non abbia davvero un'idea simile per velocizzare il trasporto delle merci su gomma...