Fra Bugatti, Ferrari e Lamborghini da sogno: nel garage di Cristiano Ronaldo

Su Everyeye ci occupiamo spesso di calcio. Nella sezione Tech trovate notizie riguardanti la tecnologia applicata allo sport più amato dagli italiani, oltre che alle piattaforme su cui seguirlo; qui in sezione Auto invece parliamo sovente delle sueprcar in possesso dei calciatori. Oggi diamo un’occhiata al garage di Cristiano Ronaldo.

Un garage di cui non ci occupiamo per la prima volta. Lo scorso mese di maggio ad esempio abbiamo visto come un trasloco notturno abbia spostato diverse auto del campione da Torino verso una destinazione sconosciuta. Una settimana prima avevamo visto il fuoriclasse della Juventus andare a ritirare una Ferrari Monza SP2 a Maranello, mentre a marzo ci siamo occupati della nuova Bugatti Centodieci che Ronaldo si è regalato per aumentare ulteriormente il prestigio della sua collezione. Ma quali altre vetture possiede il calciatore portoghese?

Conosciamo alcune delle sue perle grazie agli scatti social che negli anni lo stesso Ronaldo ha pubblicato - e fra queste abbiamo una Rolls Royce Phantom e una Rolls Royce Ghost, una Mercedes Classe G customizzata da Brabus, una Maserati GranCabrio e una Lamborghini Aventador LP700. E ancora una Ferrari F12 TDF, una Ferrari 599 GTO, una Bugatti Chiron da svariati milioni di euro, una Bugatti Veyron 16.4 Grand Sport, una Mercedes-AMG GLE Coupé 63S.

Non bisogna poi dimenticare una spettacolare McLaren Senna, diverse vetture Porsche, Audi e BMW. Come detto in apertura, su queste pagine ci occupiamo spesso delle collezioni dei calciatori, il parco auto di Ronaldo è però uno dei più corposi e prestigiosi, davvero da sogno - il cui valore è stimato in oltre 20 milioni di euro.