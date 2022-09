Bugatti: niente EV e SUV per i prossimi 10 anni, parola di Mate Rimac

Tutti gli amanti delle auto sono tristi per il futuro dei motori a combustione, dato il loro ruolo nel rendere molte auto uniche e apprezzate in tutto il mondo, ma il passaggio all’elettrico riguarda tutti i maggiori produttori del settore ormai...eccetto Bugatti, che promette zero BEV e SUV per i prossimi 10 anni.

Se da una parte Lamborghini promette supercar elettriche “emozionanti”, dall’altra il CEO di Bugatti Mate Rimac rivela alla stampa del settore che nel piano 2022-2032 non ci sono né SUV, né modelli puramente elettrici. Ciò sorprenderà molto coloro che seguono il mondo automotive, poiché il mercato si sta sempre più spostando verso l’elettrificazione – che si tratti di BEV o PHEV – e il segmento crossover/SUV.

La decisione di Rimac ha però radici nella stessa natura del marchio, e le sue dichiarazioni sono chiare: Bugatti non è una normale casa automobilistica e punta soltanto al meglio del meglio. Una cosa è comunque certa: non è possibile ignorare l’elettrificazione, e anche per questo abbiamo assistito al ritiro dell’iconico W16. Lo stesso Rimac ha difatti aggiunto che il successore della Chiron sarà “fortemente elettrificato”, ergo sarà un motore a combustione ridimensionato per la realizzazione di un gruppo propulsore ibrido al fine di guidare nei tratti cittadini senza accendere l’ICE.

I compromessi ci sono per tutti quindi, ma è evidente che Mate Rimac vuole mantenere Bugatti al di fuori della logica del mercato “di massa”, puntando a veicoli molto più particolari e ben distinti da quelli di altri amati produttori di supercar e hypercar.