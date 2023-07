Bugatti: l'erede della Chiron sarà svelata nel 2024 e dirà addio al W16

Dopo sette anni di presenza sul mercato, la Bugatti Chiron sta per essere pensionata. Tuttavia, non dovremo aspettare a lungo per scoprire la nuova hypercar: Achim Anschedit, direttore del design Bugatti uscente, ha svelato ad Autocar che l’erede della Chiron verrà svelata il prossimo anno.

Si tratterà della prima vettura sviluppata da Bugatti dopo che Mate Rimac ha assunto la carica di CEO della nuova società Bugatti Rimac, nata dall’unione dello storico marchio francese con la giovane azienda croata. Nonostante Rimac sia specializzato nei veicoli completamente elettrici, la prossima Bugatti sarà ibrida. Con la Bugatti W16 Mistral, andrà in pensione il leggendario motore sedici cilindri da 8,0 litri. Autocar indica che la nuova hypercar sarà equipaggiata con un più tradizionale motore V8, combinato con uno o più motori elettrici.

Anschedit ha trascorso 19 anni in Bugatti ed ha guidato il nuovo stile della casa, partito dalla Veyron, evoluto nella Chiron ed estremizzato nelle derivate come la Bugatti Bolide. Rimac ha convinto Anschedit, prossimo alla pensione nel 2021, a rimanere qualche anno in più per seguire lo sviluppo della prima Bugatti del nuovo corso priva di 16 cilindri. Il designer tedesco ha dichiarato ad Autocar che “l’auto è finita” e l’ha definita “un esercizio di pensiero, soprattutto per gli interni, è tutto ciò che ho cercato di imparare e comprendere negli ultimi 19 anni con Bugatti, ho voluto che questa esperienza confluisse nello sviluppo dell’auto”.

Frank Heyl, nuovo direttore del design Bugatti, ha anticipato che la nuova hypercar sarà “ancora più sorprendente” della Mistral, la roadster da 1.600 CV venduta a 5 milioni di euro. (immagine copertina Bugatti)