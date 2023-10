Dalla Bugatti EB 110 alla Ferrari 365 GT Nart: 7 auto incredibili in vendita ora in Italia

Se per caso aveste una buona disponibilità economica e nel contempo foste degli appassionati di auto, e in particolare di vetture ricercate, sappiate che in questo momento sono in vendita in Italia alcune auto davvero incredibili: vediamone sette.

Spulciando il sito Autoscout24, abbiamo scoperto ad esempio una “mostruosa” Aston Martin Valkyrie, vettura con una potenza di ben 1.176 cavalli, datata marzo 2023 (quindi nuovissima), con 800 km, in vendita a Zibido San Giacomo, provincia di Milano, a 4,1 milioni di euro. Si tratta di una vera e propria hypercar con un peso di soli 1.030 chilogrammi, motore 12 cilindri da 6,5 litri e 7 marce, di fatto un'auto da corsa per la strada.

Si viaggia indietro nel tempo, arrivando fino al 1995, per quella che all'unanimità viene considerata una delle supercar più belle di sempre, leggasi la Bugatti EB 110 GT, auto che regala un incredibile sound dal suo V12. E' acquistabile a 2,45 milioni di euro in provincia di Vicenza, e presenta un bel chilometraggio, esattamente 61.200, chiaro indizio di come il suo proprietario si sia divertito con l'EB 110 GT, non limitandosi ad ammirarla. Sotto il cofano un V12 da 560 cavalli, all'epoca una delle auto più veloci di sempre, abbinato ad un cambio manuale a 6 marce.

Se foste alla ricerca di un'auto assolutamente rara, attenzione alla Ferrari 365 GT Nart Spyder, quella che viene considerata una sorta di brutto anatroccolo viste le sue forme non proprio così graziose. La si può comprare in cambio di una cifra pari a 2,2 milioni di euro in quel di Fano, nelle Marche. Presenta un motore da 5.950 centimetri cubici, 358 cavalli di potenza e 5.000 chilometri sul conta km.

Senza dubbio più recente è la McLaren acquistabile sempre a Zibido San Giacomo, leggasi la Elva, hypercar a tiratura limitata, in vendita a 2,1 milioni di euro e con soli 80 chilometri nelle ruote. Datata maggio 2022, ha un motore benzina da 799 cavalli 3.994 di cilindrata, cambio automatico a 7 rapportita, e un peso di soli 1.198 kg.

Attenzione anche ad un'altra vettura molto rara, l'Aston Martin V12 Speedster, in vendita a 1,29 milioni di euro con soli 10 km, praticamente nuova. La supercar inglese vanta un motore 5.200 centimetri cubici da 700 cavalli con 8 marce e 12 cilindri. Il peso a vuoto è di 1.765 chilogrammi.

Rimaniamo nella terra della regina con la McLaren Senna, in vendita a Brescia a 1,19 milioni di euro. 14.000 i chilometri percorsi da questo bolide datato ottobre 2018. Chiudiamo con una perla, una Lancia Delta S4 versione stradale di colore rosso, l'auto che venne prodotta per permettere l'omologazione della stessa vettura nel mondiale rally. E' in vendita a Modena a 950mila euro, con 2.000 km.

Costruita nel 1987, la versione stradale della S4 presentava un motore 1.8 da 250 cavalli con un cambio manuale a 5 marce. La Delta S4 è stata la Lancia più potente mai creata, un'auto che è entrata di diritto nella leggenda.