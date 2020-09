La Bugatti Divo viene tirata a lucido: il video è irresistibile

Non crediamo ci sia bisogno di ribadirlo, ma lo faremo comunque: la Bugatti Divo è una vettura a dir poco esclusiva, con appena 40 esemplari prodotti i quali richiedono circa 5 milioni di euro l'uno all'eventuale facoltoso acquirente.

E' facile quindi comprendere il perché del video in alto, dove un esemplare riceve un preciso e minuzioso trattamento di protezione per la verniciatura ordinato appositamente dal proprietario della hypercar francese ed a cura degli specialisti di Topaz Detailing.

Non molte settimane fa vi abbiamo deliziato con una clip dove la McLaren Speedtail subiva la stessa operazione, ma probabilmente il processo relativo alla Bugatti Divo è ancora più interessante, e il motivo è presto detto. La macchina ha una carrozzeria molto articolata e complessa, con tante piccole insenature ed elementi separati i quali necessitano di un'attenzione singolare. In più, nonostante la Divo sia enorme, le superfici piatte sono rare. E' proprio per questo motivo che Toap Detailing ha impiegato molto tempo soltanto per installare il film protettivo e rimuoverne tutte le bolle d'aria sottostanti.

Per molti appassionati di auto (e non) la procedura dona una sensazione di piacere peculiare e difficilmente replicabile, che in certi casi porta ad rispettare profondamente il fine lavoro e il talento degli specialisti.

A ogni modo, per chi non segue con costanza i prodotti della casa automobilistica francese, diciamo la Bugatti Divo è una variante ampiamente modificata della Chiron, e monta un possente W16 quad-turbo da 8,0 litri capace di 1.500 cavalli di potenza e 1.600 Nm di coppia. Ciò le assicura uno scatto da 0 a 100 km/h in meno di 2,4 secondi e una velocità massima di circa 380 km/h.

In chiusura, restando in tema di auto rare ed esteticamente appaganti, vi rimandiamo all'ultimo acquisto del noto Gordon Ramsey: una Ferrari LaFerrari Aperta dal valore assurdo. Adesso però togliamo immediatamente il disturbo e vi lasciamo a godere del video in alto.