Bugatti Divo in vendita: per avere l'hypercar con il W16 serve una cifra pazzesca

La storia delle quattro ruote è piena di progetti esclusivi, di serie limitate e di supercar talmente belle (e lussuose) da far perdere la testa; spesso per queste vetture più passa il tempo, più aumenta il loro valore. Un esempio lampante è la Bugatti Divo rivenduta da un concessionario svizzero. Il suo prezzo è stellare...

Il modello in questione è sicuramente uno dei più particolari della storia del brand francese (ora del Gruppo Volkswagen). L'auto è stata presentata per la prima volta nel 2018 in occasione del Concorso d'Eleganza di Pebble Beach, con la produzione che si è fermata solamente nel 2021. In tre anni si contano solamente 40 esemplari di Divo realizzati, e uno di questi è ora in vendita. Si tratta di un'occasione più unica che rara per i grandi appassionati del genere e i collezionisti. L'auto in questione si distingue per la sua livrea futuristica che riprende i concetti classici del brand e li rinnova, oltre che per i suoi 1.479 CV che le permettono di sfrecciare da 0 a 100 km/h in appena 2,4 secondi e di toccare il tetto dei 380 km/h (Da 0 a 100 km/h in meno di un secondo? Per il CEO di Bugatti si può: 'Ecco come').

Lusso, stile, comfort e prestazioni al top, va da sé che stiamo parlando di una delle Bugatti più ricercate della storia, nonostante la sua breve (e recente) storia. Nel momento in cui la Divo è andata fuori produzione, il suo valore si aggirava intorno ai 5 milioni di euro. Una cifra altissima che con il tempo non ha fatto altro che aumentare sempre più (Bugatti Type 57SC Atlantic, l'auto più costosa di sempre: nessuno sa dove sia finita).

Un prototipo 'usato', infatti, è apparso negli annunci di un concessionario d'auto in Svizzera. Si tratta, dunque, di un'auto di seconda mano, anche se questa sul contachilometri segna appena 489 km percorsi; forse anche questo dettaglio è servito a far aumentare il suo prezzo più del doppio rispetto alla cifra prima citata. La Bugatti Divo in questione, infatti, è venduta a 10.115.000 euro.

