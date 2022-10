Bugatti Divo da spettacolo in diverse drag race a Dubai: ma quante meraviglie!

Se si ha la fortuna di avere una Bugatti Divo in garage, due sono le cose: o la si tiene come un opera d’arte in esposizione sotto una teca di cristallo a temperatura controllata, oppure si sfrutta tutto quello che ha da offrire senza pensare al suo valore e alla sua esclusività. E il proprietario di questa Divo ha scelto la seconda opzione.

Grazie a Brooks del canale YouTube Drag Times voliamo dunque a Dubai, per scoprire la scena delle drag race in quel di Yas Marina, dove tra le tante supercar e auto esotiche presenti c’è anche uno dei 40 esemplari di Bugatti Divo, una delle tante edizioni speciali limitate nate partendo dalla Bugatti Chiron.

Sotto al cofano infatti troviamo lo stesso powertrain della Chiron, ovvero un motore W16 da 8.0 litri con quattro turbo e una potenza di 1.500 CV e 1.600 Nm di coppia, scaricati a terra con la trazione integrale, per uno scatto da 0 a 100 km/h in soli 2,4 secondi. La Divo è però più raffinata della Chiron alla voce aerodinamica, e infatti nel circuito di test di Nardò ha segnato un tempo sul giro 8 secondi più veloce della sorella da cui deriva.

All’interno del filmato però non vedrete soltanto la Divo, ma tante altri bolidi estremamente veloci, dalla Porsche 911 Turbo S (la Porsche 911 Turbo S è la nuova regina della Pikes Peak) alla Tesla Model S Plaid: a tal proposito, la creatura francese riuscirà a battere l’elettrica di Palo Alto? Mettetevi comodi, avviate il video e godetevi la sfida.