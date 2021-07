La Bugatti Divo ha raggiunto uno dei suoi primi clienti: è un bolide straordinario

La Bugatti Chiron è sul mercato da parecchi anni ormai, ma a cadenza regolare la casa automobilistica francese ne modifica pesantemente carrozzeria e alcuni elementi per proporne varianti o più potenti, o maggiormente aerodinamiche o semplicemente dal design rivisto.

La Bugatti Divo appartiene maggiormente all'ultima categoria di ritocchi, e sarà prodotta in soli 40 esemplari già assegnati ad altrettanti facoltosi clienti, che ne hanno esaurito le scorte in un paio di settimane dall'apertura degli ordini. Adesso stiamo parlando del nuovo modello del brand perché un acquirente l'ha appena ricevuta, e dobbiamo dire che si tratta effettivamente di un veicolo impattante.

Di base la Bugatti Divo si appoggia alle medesime fondamenta tecniche e tecnologiche della Chiron: monta un mostruoso W16 quad-turbo da 8,0 litri capace di mandare sull'asfalto ben 1.500 cavalli di potenza e 1.600 Nm di coppia.

Dal punto di vista estetico però ha in comune con la Chiron soltanto gli elementi distintivi della casa di Molsheim, come la griglia anteriore a forma di ferro di cavallo. Le altre forme invece hanno subito sottili oppure sensibili modifiche, come ad esempio le unità a LED posteriori, le quali assumono in questo caso un pattern peculiare fatto di luci che illuminano di rosso degli appositi cristalli.

Sugli abbinamenti cromatici lasciamo a voi il giudizio, poiché si tratta più di gusto che di valori oggettivi. A molti il blu saturo applicato ad alcuni elementi potrebbe non piacere, mentre altri potrebbero risultare affascinati dal suo appeal estroverso. Il cliente ha infatti optato per un'alternanza tra varie tonalità di blu, fatta eccezione per gli spiccanti e massicci cerchi dorati sui quali la Divo poggia.

Prima di lasciarvi alle vostre faccende vogliamo rimandarvi ad un altro modello del brand di Molsheim: ecco a voi la Bugatti La Voiture Noire prodotta in un singolo esemplare. Ovviamente il prezzo è inaccessibile. Infine non possiamo non menzionare la Bugatti Chiron Super Sport: l'ultima vettura del marchio è una irraggiungibile GT da 1.600 cavalli.