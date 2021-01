Bugatti Divo: ecco l'incredibile unboxing da 5 milioni di dollari

TheStradMan è uno YouTuber e un grande appassionato di motori, da tempo rinomato per la sua pazzesca collezione di bolidi di marchi esotici come Ferrari, Lamborghini, SSC, McLaren e tanti altri. Stavolta però vi mostriamo la creatura di uno dei produttori più esclusivi in assoluto: in alto c'è il rarissimo unboxing di una Bugatti Divo.

La hypercar, che si basa sulla meccanica della Chiron costa più di 5 milioni di dollari, che bisogna affiancare affiancare a quelli che TheStradMan ha speso per le Bugatti Chiron, Veyron Vitesse e Vision Gran Turismo. La Divo gli è recentemente arrivata a Los Angeles tramite un volo diretto da Molsheim, in Francia, e ad aggiungere ulteriore opulenza all'operazione di unboxing ci ha pensato un grosso contenitore in fibra di carbonio ospitante le chiavi elettroniche.

A quasi due minuti dall'inizio del video possiamo ammirare, in seguito all'apertura delle paratie di legno, gli eccentrici colori realizzati appositamente per l'attuale proprietario. Assolutamente eccitante però il momento dell'accensione del gigantesco propulsore della Divo, che fa rimbombare il suo ruggito fra le pareti del magazzino. Per chi non lo sapesse, il mostriciattolo monta un gigantesco propulsore W16 quad-turbo da 8,0 litri capace di erogare ben 1.500 cavalli di potenza e 1.600 Nm di coppia. Il risultato è che la Divo va da 0 a 100 km/h in 2,4 secondi e arriva a 380 km/h elettronicamente limitati.

Ad accogliere immediatamente gli astanti ci pensano le peculiari luci posteriori a LED e, mentre la macchina si lascia ammirare scendendo dalla rampa, le sue forme e tonalità non permettono a nessuno di toglierle lo sguardo di dosso. La fibra di carbonio domina sia la parte posteriore della carrozzeria che altri elementi interni e ed esterni, e l'abitacolo ricolmo di pellicole protettive rivestimenti in cellophane non ci impedisce di osservare l'abbinamento tra il rosso e il nero o chicche come il pulsantino sul volante utile ad attivare il launch control.

Come già accennato in apertura, le Divo sono estremamente rare in quanto riprodotte in appena 40 esemplari, ma su YouTube erano già stati condivisi altri due unboxing prima di oggi. Il primo riguardava una Bugatti Divo molto più sobria in verniciature nere e argentee e con interni in marrone chiaro: vi consigliamo comunque di darle un'occhiata anche solo per la qualità dell'esposizione. A novembre invece fu il momento di una Divo in un fantastico Matte Blue e interni in nero e azzurro.