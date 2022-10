Una Bugatti Divo da 8 milioni di euro contro una Tesla Model S Plaid: sconfitta brutale

La Bugatti Divo è una delle auto più costose al mondo (per saperne di più: quali sono le auto più costose al mondo nel 2022?), una vettura "fuoriclasse" il cui prezzo può superare gli 8 milioni di euro. È super potente, riuscirà però a battere una Tesla Model S Plaid?

Tecnicamente, l'hypercar francese ha una potenza massima di 1.500 CV a 6.700 giri/min, con ben 1.600 Nm di coppia. Un autentico mostro con motore W16 Bugatti (a benzina ovviamente) da 7.993 cm3 dotato di quattro Turbochargers Intercooler, un sistema propulsivo che permette alla Divo di raggiungere i 380 km/h. Ha un peso in ordine di marcia di 1.960 kg e sulla carta ha prestazioni molto simili alla Tesla Model S Plaid - che però può contare su uno scatto elettrico fulmineo.

Passiamo proprio all'elettrica californiana: Tesla non dichiara tutti i dettagli tecnici come fa Bugatti, sappiamo però che la Plaid ha 1.020 CV, percorre lo 0-100 km/h in 2,1 secondi, il quarto di miglio in 9,23 secondi passando il traguardo a 250 km/h, ha tre motori ad alte prestazioni con rotori rivestiti in carbonio e tecnologia Torque Vectoring.

Rispetto alla Bugatti Divo sembra essere super economica: in Italia infatti costa 140.990 euro. Significa che con il prezzo della Divo si comprano oltre 50 Model S Plaid. Siete dunque curiosi di sapere com'è finita la drag race fra queste due meraviglie? La Bugatti Divo ha infranto diversi record in ambito termico, una volta arrivata la sfida con la Plaid però ha dovuto arrendersi all'evidenza: in accelerazione non c'è partita, la francese è troppo lenta nel prendere ritmo. La Divo vincerebbe sicuramente in velocità massima, ma in accelerazione Tesla sembra insuperabile (anche se in passato non è mancato qualche problemino: uno youtuber ha rischiato di morire su una Tesla Model S Plaid).