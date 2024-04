Bugatti, la curiosa storia della griglia a forma di cavallo che con gli equini non c'entra

La griglia anteriore delle supercar Bugatti è una delle più riconoscibili e iconiche nel settore automobilistico. Questa è caratterizzata da un'ampia forma a ferro di cavallo, un elemento distintivo che si trova sul cofano di tutte le Bugatti moderne, ma anche molte delle versioni vintage. Da dove viene questa scelta di design?

Nonostante il soprannome che gli è stato affibbiato e la forma evocativa, la griglia non ha origini nel mondo dei cavalli, nonostante la passione documentata di Ettore Bugatti per questi animali. Il fondatore della Bugatti, infatti, era noto per allevare e cavalcare regolarmente dei purosangue, arrivando persino a progettare un'imbracatura speciale per consentire loro di aprire le porte del suo vecchio quartier generale di Molsheim.

Tuttavia, la caratteristica griglia Bugatti ha un'origine completamente diversa, legata al padre di Ettore, Carlo Bugatti. Egli era un produttore di mobili che spesso utilizzava le uova come tema o ispirazione per i suoi pezzi. In omaggio al lavoro del padre, Ettore dotò la Bugatti Type 13 del 1912 di una griglia di forma ovale, che divenne un tratto distintivo della marca e fu mantenuta anche nelle successive Type 35 e Royale Roadster. Negli anni, la griglia ha subito varie modifiche, fino a somigliare appunto ad un ferro di cavallo piuttosto che a un uovo, ma la forma complessiva è rimasta grossomodo invariata, diventando un marchio distintivo di Bugatti stessa.

Parlando invece di futuro, recentemente Mate Rimac, CEO di Bugatti, ha attirato l'attenzione di tutti per aver fornito un'anteprima della futura hypercar che sostituirà la Chiron. Questa rappresenterà un nuovo capitolo nella storia di Bugatti, con caratteristiche innovative e un forte avvicinamento all'elettrificazione. Il design, sviluppato dal 2021, porterà ad un'inizio delle consegne previsto per il 2026.

L'erede della Bugatti Chiron sarà infatti presentata a giugno, con Mate Rimac che ha dichiarato che questa nuova Hypercar incorporerà un motore termico completamente nuovo, mantenendo un 16 cilindri ma con disposizione a V anziché a W, e sarà abbinato a una motorizzazione elettrica, formando così un sistema ibrido. Il design del corpo auto rimane un mistero, ma si sa che sarà l'ultima creazione di Achim Anscheidt, storico designer di Bugatti, prima del passaggio del testimone a Frank Heyl.

AREXONS RINNOVA FANALI 150 gr Lucida fari auto, pasta lucidatura è uno dei più venduti oggi su