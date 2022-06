Bugatti consegna la prima Centodieci al suo proprietario: è la prima di 10 esemplari

Il primo esemplare delle dieci Bugatti Centodieci è stato consegnato al suo legittimo proprietario dopo numerosi mesi passati a svilupparla e a testarla in ogni condizione, per far sì che fosse perfetta e impeccabile in ogni suo dettaglio.

La Bugatti Centodieci infatti è stata presentata due anni fa come nuova declinazione su base Chiron, come tributo alla EB110, la supercar dei primi anni ‘90 che riusciva a scaldare i cuori degli appassionati allo stesso modo di quanto succede con le Bugatti di oggi.

La Centodieci è stata portara ad oltre 50° C nel deserto del’Arizona, e subito dopo ha passato severi test in una stanza refrigerata a -20° C, così che ogni fortunato cliente, a prescindere dal luogo d’origine, ricevesse un’auto perfetta per ogni occasione e contesto.

Questo primo esemplare è uscito dalla catena di montaggio con l’iconica tinta blu che caratterizzava anche la sua musa ispiratrice, e non è un caso, dato che il suo proprietario aveva già in garage una EB110 GT dello stesso colore. Per i cerchi invece hanno optato per gli EB110 Sport Silver in tinta grigia metallizzata.

Il presidente di Bugatti, Christophe Piochon, si è detto orgoglioso del risultato, e ha aggiunto: “Noi di Bugatti a Molsheim siamo orgogliosi di aver completato e consegnato la primissima Centodieci, l'ultimo modello Bugatti. La Centodieci si basa sui 110 anni di successo di Ettore Bugatti, fatto di design e prestazioni eccezionali, facendo rivivere la memoria della storia recente del marchio. Dopo due anni di incessante sviluppo, abbiamo perfezionato la Centodieci secondo gli standard che i nostri clienti si aspettano da tutti i modelli Bugatti”.

Ricordiamo infatti che la Centodieci non è soltanto una Chiron con una diversa carrozzeria, ma è una vettura che prima di tutto è alleggerita rispetto al modello da cui deriva, inoltre aggiunge un’aerodinamica più raffinata e alcuni ritocchi al telaio per darle un handling ancor superiore e dal comportamento più dinamico. Sotto al cofano invece batte lo stesso W16 da 8.0 litri e 1600 CV della Chiron.