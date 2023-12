Bugatti Chiron vs Kawasaki H2R e Ducati Panigale SP2: chi vincerà la drag race?

Ogni tanto ci piace deliziarvi con qualche Drag Race improbabile, o che magari coinvolge mezzi di natura diversa tra loro. Uno di questi è quello che ha visto il confronto tra la RedBull RB8 di Sebastian Vettel contro altre due supercar. Ora vi mostriamo una Bugatti Chiron alle prese con una Kawasaki H2R e una Ducati Panigale SP2.

La gara ha visto il classico confronto sul quarto di miglio (400 metri), dove i 1.600 CV della Chiron si sono liberati completamente, evento più unico che raro. Vi stupirà sapere che, nonostante il peso imponente di ben 1995 kg della iper car francese, questa ha battuto entrambe le moto in ognuno dei tre confronti. Il tempo registrato è di 9,6 secondi nella terza gara, quella più veloce. Sul mezzo miglio invece, la Bugatti è arrivata ad una velocità di ben 318 km/h.

Bugatti è al lavoro sulla prossima iper car car che sostituirà la Chiron. Non sappiamo ancora molto su questa vettura, se non che verrà presentata nel 2024 (data da definire). Il nuovo corso per il marchio francese passerà proprio da questa nuova auto, che farà parlare molto di sé nei prossimi anni a venire, su questo non vi è alcun dubbio.