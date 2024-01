Bugatti Chiron, venduto anche l'ultimo modello da 1.500 cavalli: andrà in Canada

Bugatti Chiron è l'auto (anzi, l'iper auto) più sognata di chiunque voglia mettere le mani su un qualcosa che va a di là della semplice guida sportiva. La casa francese ha completato la produzione dell'ultima Chiron standard, consegnando un esemplare raffinato e personalizzato a un cliente in Canada tramite il programma Sur Mesure.

Questa Chiron è caratterizzata da una base nera denominata Nocturne, che sfoggia accenti rame sulla fascia anteriore, la caratteristica linea C e la pinna centrale sopra il motore. Il tema cromatico si estende anche alle ruote, ai badge e al motore. Nonostante non siano state condivise immagini degli interni, ci si aspetta che il tema sia nero misto al colore rame (alcune Chiron presentano i loghi realizzati in oro 24 carati, ore e ore di lavoro per realizzarli).

Considerata l'ultima Chiron "standard" prodotta, questa hypercar è destinata a diventare un pezzo prezioso nei decenni a venire. La Chiron, introdotta nel 2016 come successore della Veyron, è limitata a 500 unità, ma questa cifra comprende diverse varianti come Chiron Sport, Pur Sport e Super Sport. La vettura è spinta da un motore W16 quad-turbo da 8,0 litri che eroga 1.479 CV e 1600 nm di coppia, raggiungendo velocità notevoli e accelerazioni fulminee. Sappiate che la Bugatti Chiron è destinata a finire in cantina, esattamente come la Veyron, e la il suo successore sarà svelato proprio quest'anno. Cristiano Ronaldo e compagni, siete in ascolto?