Bugatti Chiron contro Tesla Model S: la sfida su pista ha un risultato sorprendente

La Bugatti Chiron è certamente una delle hypercar più importanti di sempre, ormai giunta al momento dell’addio con la consegna dell’ultima Chiron Super Sport 300+. Gli esemplari esistenti però continuano a sfrecciare su pista, come ci dimostra questa sfida tra Bugatti Chiron e Tesla Model S: chi avrà la meglio tra le due?

Grazie alla collaborazione tra i canali YouTube Triple F e Drag Times possiamo goderci questo spettacolo sulla consueta pista di atterraggio per una drag race spettacolare. Da una parte abbiamo la Chiron con il suo motore quad-turbo W16 da circa 1.500 CV; dall’altra, invece, si colloca la Tesla Model S con i suoi motori elettrici da 1.020 CV complessivi. In entrambi i casi si parla di trazione integrale AWD, ma il vantaggio chiave dell’EV è la sua accelerazione.

Quale sarà, pertanto, il risultato di questa gara? Come nostra prassi consigliamo di vedere il filmato completo allegato alla notizia ma, al contempo, offriamo una descrizione della gara nelle righe seguenti.

La prima sfida evidenzia sin da subito la superiorità della Tesla nell’accelerazione, fattore che le consente di vincere agilmente. La seconda gara, invece, ha visto una partenza più rapida da parte della Bugatti e la sua successiva vittoria, dovuta pertanto a un errore umano nella reazione. Senza tale problema, la Model S torna a vincere seppur con un distacco inferiore a causa del pericoloso recupero da parte dell’hypercar. Con la partenza in movimento qualcuno potrebbe aspettarsi risultati diversi, ma non è così: la Model S vince ancora una volta, nonostante la Chiron si mostri migliore sulla lunga distanza. Considerate tutte le gare, si parla di una percentuale di vittorie dell'80 percento per la Tesla.

Parlando sempre del produttore statunitense, proprio pochi giorni fa Tesla ha prodotto la Model Y numero 10.000.