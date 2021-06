Ecco la Bugatti Chiron Super Sport: una mostruosa GT da 1.600 cavalli

Nel settembre del 2019 Bugatti si portò a casa il record assoluto di velocità massima per una vettura stradale tramite i 490,484 km/h raggiunti dalla fenomenale Chiron Super Sport 300+. In quel frangente il marchio di Molsheim ne promise una versione da produzione da costruire in appena 30 esemplari, e quanto pare la promessa è stata mantenuta.

Quella nel video in alto si chiama infatti Bugatti Chiron Super Sport, e condivide gran parte degli elementi che hanno permesso lo straordinario primato. Stiamo parlando del poderoso W16 quad-turbo da 8,0 litri in grado di erogare 1.600 cavalli di potenza e 1.600 Nm di coppia, nonché della carrozzeria longtail allungata di circa 25 centimetri rispetto alla Chiron standard per garantire flussi d'aria ottimali a velocità estreme.

A dividerla dalla "300+" ci sono invece i quattro cerchi in alluminio ridisegnati con raggi a Y e finitura opzionale a taglio di diamante. In alternativa i clienti potranno ordinare i cerchi in magnesio già mostrati con la Pur Sport per tagliare altri 23 chilogrammi dalla massa complessiva. Ovviamente il set non poteva non essere avvolto dagli unici pneumatici capaci di sopportare 500 km/h di percorrenza: si tratta delle unità Michelin Pilot Sport Cup 2, modificati appositamente e controllate ai raggi x per assicurarsi l'inesistenza di imperfezioni. E' inutile dire che lo scoppio di uno pneumatico ad oltre 400 km/h possa provocare un gravissimo incidente.

Venendo alle performance, i numeri non potevano che essere impressionanti. La nuova Chiron Super Sport può passare da 0 a 200 km/h in 5,8 secondi, giungere fino ai 300 km/h in 12,1 secondi e toccare i 400 km/h molto più velocemente di quanto possa fare una Chiron regolare. A incanalare l'esuberanza della hypercar verso le ruote ci pensa il solito cambio a doppia frizione e sette rapporti, che per l'occasione è stato però ritoccato per allungare sensibilmente la settima marcia, che tra le altre cose viene innestata a 403 km/h.



Nonostante quanto detto finora qualcuno potrebbe comunque restare deluso, poiché la Chiron Super Sport è stata limitata elettronicamente a 440 km/h. I futuri proprietari non potranno quindi spingersi ai 490 km/h, ma il brand francese ha preso questa decisione per motivi di sicurezza.



In ultimo non possiamo non parlare del prezzo: il bolide viene proposto ad uno scalino d'ingresso di 3,2 milioni di euro. Alcuni potrebbero considerare assurda tale cifra, ma vogliamo ricordarvi che alcuni giorni fa Bugatti ha condiviso il prezzo della La Voiture Noire, che per circa 11 milioni di euro offre 100 cavalli in meno.