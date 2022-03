Con la Bugatti Chiron Super Sport al McDrive: perché è una pessima idea

Rispetto a trenta, quarant'anni fa, le auto sono molto più spaziose e larghe, inoltre se avete una Bugatti Chiron Super Sport dovete avere spazio sufficiente a trasportare un mostruoso motore W16 completo di quattro turbocompressori. Ebbene la redazione di Carwow ha ben pensato di andare con la suddetta Bugatti al McDrive di McDonalds.

I ragazzi di Carwow hanno capito ben presto come questa sia stata una pessima idea. Un azzardo utile soltanto a produrre un simpatico video da dare in pasto a YouTube, che noi stessi vi mostriamo in pagina. Lunga 4.793 mm e alta appena 1210 mm, la Bugatti Chiron Super Sport è larga la bellezza di 2040 mm (2.183 mm con gli specchietti compresi), dunque persino qualche centimetro in più del mastodontico Ford Explorer 2021 guidato in Puglia, con la differenza che la hypercar francese è quasi incollata a terra, non è di certo un SUV Full Size.

Da terra si contano soltanto 125 mm sia avanti che dietro, motivo per cui passare nella corsia del McDrive non è il massimo. Oltre al motore W16 la Bugatti Chiron Super Sport è così larga anche per ospitare dischi autoventilanti da 420 mm all'anteriore e 400 mm al posteriore, potete dunque immaginare quale rischio abbiano corso i ragazzi di Carwow. Date un'occhiata al video per capire meglio.

Certo non sappiamo ancora quanto tempo riuscirà a resistere la variante con W16, in lavorazione c'è già una Bugatti Chiron elettrificata da Rimac.