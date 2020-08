Bugatti Chiron Super Sport: ecco cosa si prova a bordo del mostro da 482 km/h

La Bugatti Chiron Super Sport è una vettura incredibile, poiché mette in campo lusso sfrenato, prestazioni pazzesche e un DNA quasi più da aeroplano che da semplice autovettura, viste le velocità che può raggiungere. E' suo infatti il record inerente la velocità massima per una autovettura stradale.

Rispetto alla Chiron "standard", questa versione della hypercar concentra tutti i suoi sforzi per tirar fuori quanto più possibile dal solito gargantuesco W16 quad-turbo da 8,0 litri, erogante per l'occasione 1.600 cavalli di potenza a 6.900 giri al minuto. Solo due pecche caratterizzano la Pur Sport, e cioè la sua rarità e il prezzo astronomico: 30 esemplari costruiti i quali richiedono circa 3,3 milioni di euro l'uno.

A ogni modo alcune ore fa i ragazzi di Carwow hanno provato a portarci virtualmente a bordo della hypercar dei record per farci sentire cosa si prova a viaggiare a una velocità tanto alta. Il problema però è che, per motivi di sicurezza, è stato sconsigliato loro di superare i 300 km/h. Purtroppo è difficile fare diversamente, poiché quando fu registrato il record a 482 km/h poco meno di un anno fa venne selezionato un tratto di strada specifico, venne pulito completamente l'asfalto da ogni detrito e furono predisposte ambulanze quanto più vicino possibile al luogo dell'evento.

In chiusura vogliamo rimandarvi alla Bugatti Chiron Pur Sport, un altro modello di Chiron il quale si concentra invece sul carico aerodinamico e sulle prestazioni in pista: un esemplare ha appena attraversato mezza Europa per farsi ammirare dagli appassionati.