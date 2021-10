Bugatti Chiron SS: l'auto più veloce al mondo fa tremare l'autostrada

Da molti anni a questa parte Bugatti è una compagnia che viene rapidamente accostata ai record di velocità e a numeri stratosferici inerenti l'output dei motori proprietari. In effetti la casa automobilistica francese detiene ancora il record di velocità per un modello stradale di serie: i 490,484 km/h raggiunti dalla Chiron Super Sport 300+.

Finalmente il team ha ultimato i lavori sulla commercializzazione del bolide, per cui le prime Chiron SS 300+ sono pronte a raggiungere i loro facoltosi acquirenti in seguito ad un lungo e silenzioso sviluppo, ma questa volta vogliamo parlarvi di una versione simile ma non altrettanto estrema: la Bugatti Chiron Super Sport.

Come potete vedere dal video in alto, Mat Watson di Carwow ha avuto modo di mettere le mani sulla peculiare hypercar-Gran Turismo per portarla a fare un giro sull'Autobahn tedesca, la quale non pone limiti di velocità agli automobilisti che la percorrono. Il mostriciattolo, elettronicamente limitato a 440 km/h, riesce a mitigare la sensazione di velocità attraverso una stabilità eccezionale e ad un abitacolo con insonorizzazione di prima fascia, per cui i 341 km/h ottenuti da Watson non sembravano neanche esser tali. Se il traffico fosse stato inferiore, il conducente avrebbe potuto superare questa soglia senza alcuno sforzo.



Performance così assurde sono rese possibili dalla presenza di un imperante W16 quad-turbo da 8,0 litri, il quale manda verso tutte e quattro le ruote un output pari a 1.600 cavalli di potenza e 1.600 Nm di coppia. Il tutto si traduce in uno scatto da 0 a 100 km/h attuabile in 5,8 secondi, mentre ci vogliono appena 12,1 secondi per arrivare a 300 km/h da fermo.



La Bugatti Chiron Super Sport però non non è adatta a tutti. Il marchio di Molsheim in effetti richiede un esborso minimo di 3,2 milioni di euro per l'acquisto di ogni esemplare, ma supponiamo che gli individui più abbienti stiano riscontrando qualche difficoltà nel resistere all'acquisto.



Per concludere tornando al modello da record, ecco due Bugatti Chiron Super Sport 300+ scartate come regali alcuni giorni fa. Qualcuno ha immortalato in un drammatico video l'unboxing di hypercar che hanno fatto letteralmente la storia dei motori.