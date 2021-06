Bugatti Chiron contro Red Bull da Formula 1: quale delle due la spunta?

I ragazzi di carwow sono soliti caricare su YouTube interessantissime sfide in accelerazione tra bolidi di ogni tipo, ma la gara condivisa quest'oggi da Matt Watson è un po' più bizzarra del solito: a contendersi il traguardo sul quarto di miglio ci sono una Bugatti Chiron e una Red Bull da Formula 1.

La Chiron è senza ombra di dubbio tra i bolidi più potenti al mondo, e mette in strada performance fuori di testa senza badare a spese in termini di qualità delle finiture, di feature e di optional nell'abitacolo, per cui il lusso sfrenato abbraccia un livello tecnico da primato assoluto.

Dall'altra parte troviamo invece una monoposto da Formula 1 che punta tutto sulle prestazioni tralasciando il resto per sfidare ogni legge della fisica. Ciò però non significa che la hypercar francese parta già sconfitta, poiché il focus dei tecnici delle scuderie di Formula 1 è quello di abbassare quanto più possibile il tempo sul giro, e non di chiudere il quarto di miglio in un batter d'occhio come farebbe Dominic Toretto (a proposito, ecco una Dodge Charger identica a quella di Dom).

La sfida si fa interessante anche osservando le specifiche tecniche. La Red Bull RB7 del 2011 monta un V8 da 2,4 litri capace di erogare circa 750 cavalli di potenza da inviare alle sole ruote posteriori. La massa complessiva ammonta invece ad appena 650 chilogrammi: il rapporto fra potenza e peso è stratosferico.

Di fianco a lei c'è la Bugatti Chiron col suo colossale W16 quad-turbo da 8,0 litri, il quale manda all'asfalto tramite tutte e quattro le ruote una potenza di 1.500 cavalli e una coppia di 1.600 Nm. Purtroppo per lei il peso non l'aiuta affatto: le sue due tonnellate complessive potrebbero sfavorirla già a pochi metri dai nastri di partenza.



Il primo test, controllato da vicino dai tecnici Red Bull, vede scattare subito in vantaggio la piccola monoposto, che continua ad aumentare il suo vantaggio quasi fino alla bandiera a scacchi, tagliata con alcune lunghezze di margine sulla Bugatti. La seconda sfida è parsa leggermente più equilibrata, ma la Red Bull ha comunque ottenuto una tranquilla vittoria.



Per chiudere restando in tema di interessanti drag race vogliamo assolutamente citare lo scontro in casa Audi fra "il vecchio" e il nuovo: spalla a spalla sono state messe una RS e-tron GT e una R8 V10 Performance. Lo stesso è avvenuto alcuni giorni prima dentro il marchio Porsche: ecco che una Taycan Turbo S e una 911 GT2 RS si contendono la vittoria provando ad onorare la propria natura.