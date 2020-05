La Bugatti Chiron Pur Sport riceve nuove fantastiche colorazioni: ecco le immagini

La Bugatti Chiron, come la Veyron prima di lei, ha ricevuto numerosissime varianti differenti. Dalla versione Longtail si è passati alla straordinaria Centodieci, poi sono arrivate due nuove eleganti Special Edition e infine la sportiva Pur Sport, che chiede circa 3 milioni di euro offrendo parecchie novità.

Queste ultime non comprendono modifiche particolari all'imponente propulsore W16 da 8,0 litri, il quale eroga infatti i soliti 1.500 cavalli della Chiron "standard". Il numero di giri è però aumentato, e infatti è possibile raggiungere i 6.900 rpm. Oltre a questo abbiamo trovato l'implementazione di un gigantesco spoiler posteriore largo 1,9 metri, una alleggerimento complessivo di circa 20 kg e tanto guadagno in termini di carico aerodinamico.

La casa automobilistica di Molsheim ha adesso deciso che la verniciatura in combinazione di blu e nero non bastasse, e ha quindi pensato di mettere in campo anche tonalità più estrose. Quella che ci è subito saltata all'occhio è la Lime Green, la quale inonda di verde la carrozzeria e installa nuovi cerchi da 20 pollici con trama a ragnatela. Probabilmente, riferendoci a questi ultimi, non stiamo parlando del migliore design in assoluto, ma l'impiego del magnesio porta benefici assicurati. Ogni cerchio assicura infatti un risparmio di circa 4 kg, e può essere scelto anche con alette aerodinamiche in fibra di carbonio per migliorare i flussi e il raffreddamento.

Ad avvolgerli ci penseranno gli pneumatici Michelin Pilot Sport Cup 2R, sviluppati appositamente per la Pur Sport e per quindi massimizzarne le performance in pista aumentando il grip. A ogni modo stiamo parlando di una vettura incredibilmente esclusiva, in quanto gli esemplari prodotti saranno appena 60, e ognuno di essi richiederà al facoltoso acquirente 3 milioni di euro, tasse escluse.

Per chiudere restando in tema di Chiron modificate, un designer ha da poco realizzato interessanti render, che immergono il bolide nell'universo di Star Wars e, in modo più specifico, lo schierano con l'Impero.