La Bugatti Chiron Pur Sport è al contempo la Chiron più lenta e quella più veloce

Fin dal lancio della primissima versione di Bugatti Chiron, la casa automobilistica francese ha avviato un lungo processo, il quale ha portato in strada tantissime varianti diverse, sia a livello tecnico sia in termini puramente estetici.

Da parte nostra vogliamo assolutamente citare la potentissima Centodieci che omaggia la storica EB110, l'appariscente ed estremamente personalizzabile Divo, la Chiron Super Sport 300+ che è stata in grado di toccare i 482 km/h e infine La Voiture Noire la quale, tramite una carrozzeria estremamente elegante e interni di lusso sfrenato, si colloca in cima alla gamma per prezzo di partenza.

Stavolta vogliamo però portare alla vostra attenzione la Chiron Pur Sport, e cioè un modello ideato principalmente per le performance sul tracciato. Il team ingegneristico di Molsheim ha stravolto la Chiron per incrementarne in modo drastico il carico aerodinamico, per cui niente focus su gare di accelerazione e record di velocità: si punta tutto sui tempi in pista.



A pagarla cara è stata la velocità di punta limitata elettronicamente 350 km/h, ma è chiaro che il dato non inficia affatto sull'obiettivo finale. Secondo la casa di Molsheim il bolide è il più veloce in assoluto nello scatto da 0 a 350 km/h, e oltretutto è il più veloce in curva e il maggiormente ottimizzato per restituire al pilota ogni minima sollecitazione.



Nei giorni scorsi i ragazzi di Autoblog hanno avuto modo provare un esemplare di Chiron Pur Sport con l'aiuto del pilota Bruce Leitzinger, e a quanto pare non possono far altro che confermare quanto riferito dal brand. Nel caso in cui voleste approfondire le loro considerazioni sul veicolo vi consigliamo di dare un'occhiata alla fonte citata in calce.