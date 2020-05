Bugatti Chiron Pur Sport: la casa ci spiega lo sviluppo di questo mostro da pista

La Bugatti Chiron è una vettura dalle prestazioni incredibili già nella sua variante "di base". Del bolide però sono giunte sul mercato innumerevoli e costosissime versioni, tra le quali l'ultima è la Chiron Pur Sport, pensata e sviluppata specificatamente per le prestazioni in pista.

I numeri più importanti sul bolide riguardano un alleggerimento di 50 kg rispetto alla Chiron standard, una riduzione del 15 percento dell'ampiezza degli ingranaggi, sospensioni più rigide e gli stessi 1.500 cavalli di potenza e 1.600 Nm di coppia della Chiron, provenienti dal solito poderoso W16 quad-turbo da 8,0 litri che però adesso guadagna 200 rpm e si spinge fino ai 6.900 rpm.

Le differenze potrebbero non sembrare enormi, ma in realtà la Pur Sport porta in dote "modifiche tecniche complesse e fondamentali", atte a permetterle una manovrabilità sensibilmente migliorata. Il telaio ha subito la maggior parte di questi ritocchi, con una campanatura spostata in negativo di 2,5 gradi, i quali però hanno portato anche alla necessità di sviluppo di nuovi giunti delle sospensioni. Gli ingegneri hanno dovuto simulare 17 differenti variazioni prima di poter scegliere quella giusta per la Pur Sport.

Le molle inoltre sono state sensibilmente irrigidite:"Le molle significativamente più rigide offrono il miglior compromesso tra guida sportiva, trazione e comfort per la Chiron Pur Sport. Sono stati necessari tanti, tantissimi chilometri di test per arrivare a questa conclusione." Così ha appena commentato Jachin Schwalbe, capo dello sviluppo del telaio presso Bugatti.

Per ridurre ulteriormente il tempo sul giro si è deciso di irrigidire anche la connessione tra le molle e la carrozzeria attraverso cuscinetti più duri, del 130 percento all'anteriore e del 77 percento al posteriore. Il risultato porta ad ampi miglioramenti della precisione di sterzata e delle guidabilità generale. "Il pilota saprà in anticipo la direzione della Chiron Pur Sport, quindi anche il più sottile movimento di sterzo è necessario."

Il cambio a doppia frizione e sette rapporti non è stato lasciato standard, e infatti troviamo rapporti del 15 percento più brevi e altri componenti modificati. Ciò si traduce in un'accelerazione ancor più fulminea rispetto a quella della Chiron regolare: 0 a 100 km/h in 2,3 secondi invece che 2,4 secondi, mentre per raggiungere i 200 km/h la Pur Sport impiega 5,9 secondi invece che 6,1. Differenze non marginali che testimoniano la grande elasticità del propulsore.

La Bugatti Chiron Pur Sport arriverà sul mercato in soli 60 esemplari con prezzo unitario di circa 3 milioni di euro su tutto il mercato europeo, e nuove colorazioni saranno presto disponibili: ecco quali.