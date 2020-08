Bugatti Chiron Pur Sport: una delle auto più rare al mondo è stata avvistata in Europa

Bugatti ha appena completato il tour europeo a bordo della Bugatti Chiron Pur Sport. Al momento la hypercar francese si trova a Gstaad, ed è intenta a farsi ammirare dal pubblico locale in tutto il suo immenso splendore e valore collezionistico.

La piccola cittadina si trova proprio nel mezzo delle Alpi svizzere, e ogni anno attira turisti in tutto il mondo, che sia estate o che sia inverno, grazia a scenari da favola e ai viali caratteristici. Oltretutto Gstaad ospita anche uno showroom della casa automobilistica, e l'edificio in questione è stato utilizzato per il pit stop finale del modello.

"Circondata da serpeggianti strade di montagna, Gstaad è la location perfetta per godersi al massimo un giro a bordo di una hypercar agile e performante come la Chiron Pur Sport". Queste sono state le parole pronunciate nel merito da Chris Schenk, CEO della sede Bugatti a Gstaad. "Ognuno degli esperti che lavorano per il nostro team è onorato di poter mettere le mani sul prestigioso brand Bugatti. Stiamo celebrando il termine di un tour di incontri in un posto davvero speciale e con una macchina assolutamente incredibile."

Insomma, dopo aver attraversato le più straordinarie città dell'Europa queli Parigi, Londra, Amburgo, Ginevra, Bruxelles e Manchester (purtroppo manca l'Italia), la Chiron Pur Sport si imbarcherà per attraversare l'immenso Oceano Atlantico in direzione Stati Uniti d'America. Al momento Bugatti non ha rivelato proprio nulla circa i prossimi piani per la Chiron più agile di tutte, ma sappiamo che la produzione dovrà iniziare durante la seconda metà dell'anno presso lo stabilimento di Molsheim, in Francia.

Su questa linea produttiva verranno sfornate soltanto 60 unità di Chiron Pur Sport, le quali richiederanno un prezzo di partenza di circa 3 milioni di euro per ogni esemplare, tasse escluse (in arrivo anche nuove tonalità per la verniciatura). Tutte le unità monteranno il mostruoso W16 quad-turbo da 8,0 litri, capace di 1.500 cavalli di potenza e 1.600 Nm di coppia. Nel caso voleste approfondire le caratteristiche del bolide, vi rimandiamo alla nostra news del 3 marzo, ma comunque non possiamo non rimandarvi a questa galleria di immagini, la quale ritrae un esemplare scuro di Bugatti Chiron Pur Sport mentre divora il Nürburgring: a breve l'Inferno Verde avrà di sicuro pane per i suoi denti.



In ultimo, nel caso foste appassionati del brand, non potreste lasciarvi sfuggire la Bugatti Chiron "Hellbee": il veicolo è innegabilmente eccentrico.