La Bugatti Chiron passa al lato oscuro con due Special Edition meravigliose

Quando si tirano in ballo vetture dalle performance estreme e dal costo esorbitante è impossibile non citare Bugatti. La casa automobilistica francese ultimamente ha infranto ogni tipo di record prestazionale, ma senza mai tralasciare lo stile e l'eleganza.

Infatti adesso torna a far parlare di sé proponendo due nuove versioni speciali della Chiron che viaggiano sulla stessa linea dell'affascinante "La Voiture Noire" e dotate, per l'appunto, di un look "Noire" da far girare la testa. Le denominazioni scelte per le due vetture sono quindi "Chiron Noire Sportive" e "Chiron Noire Élégance".

Quest'ultima è la più elegante, ovviamente, e porta in dote finiture esterne in fibra di carbonio esposta e il marchio Bugatti color argento poggia su una griglia frontale ridisegnata. Il nero, come potete notare voi stessi dalle immagini in calce, domina anche le pinze dei freni, ad adornare il nuovo set di cerchi "Caractère". La classica C disegnata sui lati della vettura è ricavata dal metallo e rifinita alluminio lucido, a creare contrasto col resto della carrozzeria. Il carbonio non ha risparmiato neanche gli specchietti retrovisori e la copertura del motore, con la dicitura "Noire" impressa sui pannelli laterali e sotto l'ala posteriore.

Passando alla "Chiron Noire Sportive" troviamo più opacità per quanto concerne le parti della carrozzeria in carbonio, mentre elementi come gli scarichi, i cerchi, la griglia e il marchio sono tutti verniciati in matte black. Gli interni risultano persino più scuri dell'altra Special Edition, con tutte le parti di alluminio rifinite in nero opaco.

Per entrambe troviamo un cuore a 16 cilindri e 8,0 litri, capace di 1.500 cavalli di potenza 1.600 Nm di coppia. Ne saranno prodotte soltanto 20 esemplari in totale, e verranno consegnati a partire da Aprile 2020 per la tremenda cifra di partenza di 3,3 milioni di dollari.

Infine vi segnaliamo due notizie riguardanti Bugatti. La prima vede riprodotta una Chiron a dimensione reale, composta totalmente da mattoncini LEGO e in grado di muoversi. La seconda invece riguarda le dichiarazioni fatte dal CEO della casa, che ha affermato di voler resistere alla "moda" dell'elettrificazione per ancora parecchi anni.