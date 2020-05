La Bugatti Chiron incontra il mondo di Star Wars: ecco i render

La Bugatti Chiron in variante Pur Sport è stata presentata appena due mesi fa, portando in dote un carico aerodinamico il quale la rendere incredibilmente prestante in pista. Adesso però, la hypercar francese ha già ricevuto interessanti render, che la legano in modo particolare all'universo di Star Wars.

Shashank Das, noto artista, ha infatti pubblicato su Instagram la sua fantastica opera, che mostra una bellissima Chiron in tonalità bianca e nera, a voler somigliare all'estetica degli Stormtrooper dell'indimenticabile saga cinematografica.

Qualcuno potrebbe giustamente pensare si tratti di un'idea ridicola, ma basta dare un'occhiata alle immagini in calce per rendersi conto della bontà dell'operazione. La Chiron Pur Sport arriva sul mercato in una combinazione di blu e superfici in fibra di carbonio, ma ogni cliente è libero di personalizzala in base ai propri gusti. Basta quindi tenere il colore carbonio e passare dal blu classico alla verniciatura bianca per ottenere lo stesso effetto, in linea generale.

La creazione di Das mostra gran parte dell'anteriore rifinito nel sesto elemento, inclusi splitter, prese d'aria e la zona incavata del paraurti che si trova intorno ai fari. I LED diurni sono stati illuminati di rosso alla ricerca del perfetto bilanciamento dell'immaginario che si è voluto ricreare.

A ogni modo Bugatti produrrà soltanto 60 esemplari di Pur Sport, e ognuno di essi verrà venduto per una cifra di circa 3,2 milioni di euro. Sotto al cofano ci sarà l'immancabile W16 a quattro turbo da 8,0 litri, il quale produrrà 1.500 cavalli di potenza.

Per concludere vogliamo rimandarvi alla meravigliosa Bugatti Divo che la casa automobilistica francese ha finalmente ultimato. Si tratta di una Chiron speciale pesantemente modificata dal punto di vista estetico, e andrà ad omaggiare Albert Divo portando il carico aerodinamico a livelli estremi.



A proposito di Star Wars, vi consigliamo di dare un'occhiata al nostro speciale riguardo i veicoli della saga ispirati alle nostre auto e moto reali.