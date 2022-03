Bugatti Chiron: la nuova generazione sarà 'molto elettrica', lo conferma Mate Rimac

Dopo il ritorno della Bugatti Baby II in formato elettrico, comunque realizzata al di fuori dei cantieri della casa automobilistica di Molsheim, quest’ultima sembra essere pronta a lanciare la nuova generazione di Bugatti Chiron guardando verso il futuro. A parlarne è stato il fondatore di Rimac Automobili, Mate Rimac.

Ai microfoni e alla penna di Automotive News Europe, egli ha descritto in anteprima la nuova Bugatti Chiron come un modello “fortemente elettrificato”, ma comunque con “un motore a combustione piuttosto interessante”. Si tratta di dichiarazioni in linea con le precedenti rilasciate dallo stesso imprenditore d’origine bosniaca, ma che continuano a non darci chiari dettagli sulla supercar in sé.

Scendendo nel dettaglio, egli ha affermato quanto segue: “La cosa più facile sarebbe prendere la Nevera e sbatterci sopra un logo Bugatti e farla finita. Ma ero contrario. Sono un tipo da auto elettrica, ma una Bugatti dovrebbe comunque avere un motore a combustione per alcuni. Sarà comunque sviluppato in un modo che sia finanziariamente sostenibile”.

Rimac ha già svelato in precedenza che la nuova Chiron sorprenderà il pubblico con “caratteristiche mai viste prima su un'auto di serie”. Sarà davvero così? Non ci resta altro che attendere pazientemente ogni aggiornamento ufficiale, in vista del possibile lancio tra 2022 e 2024.

