Bugatti, la Chiron dorata è da pazzi: ha dei bozzetti disegnati a mano sull

Con abbastanza soldi, gli acquirenti Bugatti possono personalizzare le loro auto come preferiscono attraverso il programma Bugatti Sur Mesure. L'anticipazione di una misteriosa Chiron che vi avevamo proposto ieri riguarda questo cliente che ha commissionato questo bellissimo esemplare di nome: "Chiron Super Sport Golden Era".

Questo progetto unico ha richiesto due anni di lavoro e ben 400 ore di dedizione per realizzare le opere d'arte intricate e dettagliate che decorano entrambi i lati dell'auto. Gli schizzi sono stati disegnati a mano dai designer Bugatti direttamente sulla carrozzeria, utilizzando penne speciali. Questo progetto rappresenta uno dei lavori su misura più complessi mai intrapresi da Bugatti, dimostrando il livello di personalizzazione e dettaglio che il programma Bugatti Sur Mesure può raggiungere.

Achim Anscheidt, l'ex direttore del design Bugatti che ha guidato il progetto, ha sottolineato l'importanza dell'autenticità nella realizzazione degli schizzi sulla Bugatti Chiron Super Sport Golden: "Ci è stato molto chiaro fin dall'inizio che avremmo potuto ottenere una finitura autentica per questi schizzi (e in Bugatti l'autenticità è fondamentale) se avessimo effettivamente utilizzato le penne che usiamo per disegnare su carta - qualsiasi altra cosa si tradurrebbe in qualcosa che sembra falso o di bassa qualità."

La personalizzazione include 26 disegni unici sul lato del passeggero, raffigurando icone come la Type 41 Royale e la Type 57 SC Atlantic, mentre sul lato del guidatore sono presenti 19 schizzi che documentano la storia di Bugatti a partire dal 1987. Questi schizzi includono veicoli moderni come EB110, Veyron e Chiron, insieme all'iconico motore W16.

La vettura presenta una verniciatura bicolore sfumata, con una sezione anteriore dipinta in Nocturne Black che si fonde con una vernice dorata Dore, una nuova tonalità introdotta appositamente per questo veicolo. Questa vernice dorata si estende dal montante anteriore fino alla parte posteriore, creando un'opera d'arte unica e affascinante sulla carrozzeria.

L'attenzione all'arte intricata si estende anche all'interno della cabina della Bugatti Chiron Super Sport Golden Era. Ogni pannello della portiera è stato dipinto a mano con raffigurazioni di tre icone Bugatti: EB110, Veyron e Chiron da un lato, e Type 35, Type 57 SC Atlantic e Type 41 Royale dall'altro. La cura per i dettagli è evidente anche nelle sottili cuciture "Golden Era" e nella designazione "One-of-One", scritta a mano.

Riguardo al prezzo, non è stata specificata una cifra esatta, ma considerando la natura unica di questa Bugatti Chiron Super Sport e i costi associati alle personalizzazioni su altre vetture Bugatti, è probabile che raggiunga un prezzo molto elevato, probabilmente di molti milioni. Nell'attesa che Bugatti riveli il modello che farà da successore alla Chiron, questo esemplare unico verrà esposto durante la Monterey Car Week prima di trovare la sua dimora nel garage di un fortunato collezionista.